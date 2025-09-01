जांजगीर-चाम्पा: देशभर में गणेश उत्सव धूम-धाम से मनाया जा रहा है. AI प्रतिमाओं से लेकर भव्य पंडाल रौनक बढ़ा रहे हैं. जिले में भी प्रथम पूजित देव गणेश जी के उत्सव के लिए बना पंडाल आकर्षण का केंद्र है. जिला मुख्यालय के कचहरी चौक के राजा के पंडाल की भव्यता का देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालू पहुंच रहे हैं.
मयूर महल के तर्ज पर बना: गणेश जी का 22 फीट ऊंचा बाल स्वरूप बनाया गया है. साथ ही पंडाल को अलग-अलग देवी देवताओं के झांकी से सजाया गया है. कचहरी चौक में मयूर महल के तर्ज पर पंडाल को बनाया और सजाया गया है. जैसे ही पंडाल के अंदर प्रवेश करते हैं भठगांव के कलाकार द्वारा मिट्टी से बनाए गए श्री गणेश का बाल रूप मन मोह लेता है.
कई झांकियां आकर्षण का केंद्र: बप्पा के बाल रूप के साथ ही प्रतिमा दोनों तरफ रिद्धि-सिद्धि का भी बाल रूप दिखाया गया है. इसे देखने और मोबाइल में कैद करने लोगों की भीड़ लग रही है. वहीं राधा कृष्ण और शंकर पार्वती की मूर्ति की बनावट भी आकर्षित कर रही है.
कोलकाता के कलाकारों का कमाल: कोलकाता के कलाकारों की सजावट के साथ लाइट और साउंड का अनूठा संगम दर्शकों को दिव्य और भव्य अनुभव करा रहा है. महिलाओं और बच्चों के साथ युवा बुजुर्ग सभी भक्ति भाव से गणेश जी का दर्शन करने पहुंच रहे हैं.
पर्यावरण का भी ख्याल: पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाने वाले रंग और मिट्टी की प्रतिमाओं को देख श्रद्धालु कलाकारों की कला के मुरीद हो जा रहे हैं. इस बार बाजारों में भी मिट्टी की ईको-फ्रेंडली प्रतिमाओं की डिमांड रही थी.
जाज्वलय देव गणेश उत्सव समिति 17 वर्षो से गणेश जी की स्थापना करती आ रही है. जांजगीर जिला मुख्यालय में अपने आप में अनूठे आयोजन के लिए ये प्रसिद्ध है. पंडाल का आकर्षक डेकोरेशन लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. जिले में कई प्रतिमाएं और पंडाल अलग-अलग थीम पर बनी हैं. वाला मोहल्ला के गणेश भी किसी राजा और राजा के महल की तरह बनाए गए हैं.
गणेश विसर्जन 6 सितंबर को होगा. इसी दिन अनंत चतुर्दशी भी मनाई जाती है, जिसे गणेश विसर्जन के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है.