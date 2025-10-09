"मुझे और मेरे परिवार को कुछ होता है तो सारी जिम्मेदारी विधायक की होगी"
विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ 420 का मामला दर्ज करवाने वाले किसान ने प्रेसवार्ता कर कई आरोप लगाए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2025 at 11:24 PM IST
जांजगीर चांपा: विधायक बालेश्वर साहू के और गौतम साहू के खिलाफ 420 का मामला दर्ज करवाने वाले किसान राज कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता की और विधायक पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया. पीड़ित किसान ने विधायक का धमकी देने का ऑडियो भी मीडिया के सामने रखा. किसान ने विधायक औऱ उसके सहयोगी की गिरफ्तारी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है.
जांजगीर चांपा जिला के बम्हनीडीह सहकारी बैंक के मैनेजर बालेश्वर साहू और गौतम राठौर के खिलाफ फर्जी तरीके से खाता से 72 लाख रुपये निकालने मे मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है. एफआईआर के बाद तत्कालीन बैंक मैनेजर और वर्तमान जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी है.
एक ओर सक्ति और जांजगीर के भाजपा नेताओं ने एसपी को ज्ञापन सौंप कर बालेश्वर साहू और गौतम राठौर की गिरफ्तारी की मांग की. वही पीड़ित किसान ने प्रेस वार्ता कर बालेश्वर साहू की धमकी का ऑडियो प्रेस के सामने रखा. किसान ने अपने परिवार को बालेश्वर साहू और गौतम राठौर से जान का खतरा होना बताया और पुलिस मे शीघ्र गिरफ्तारी की मांग और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है.
केसीसी लोन निकालने और किसान के खाते से फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों रुपये निकालने के मामले में चांपा पुलिस ने 4 साल बाद जांच कर बालेश्वर साहू और गौतम राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है. अब बालेश्वर साहू से मामले में पूछताछ के लिए चांपा थाना में उपस्थित होने के लिए नोटिस भी जारी किया है. जांजगीर सीएसपी योगिता खापर्डे ने बताया कि बालेश्वर साहू को नोटिस जारी किया गया लेकिन घर में बालेश्वर साहू के नहीं मिलने पर उनके परिजनों को नोटिस की कॉपी सौंपी गई है.
विधायक बालेश्वर साहू और गौतम राठौर ने केसीसी लोन दिखाने के नाम पर एचडीएफसी बैंक में राज कुमार शर्मा और उनकी पत्नी के साथ मां का भी खाता खुलवाया. जिला सहकारी बैंक से फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों रुपये निकालने के मामले मे पुलिस ने 420,468,267,34 का मामला दर्ज किया है. लेकिन अब तक दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके कारण शिकायतकर्ता किसान राजकुमार शर्मा ने शासन प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है.