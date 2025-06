ETV Bharat / state

गाड़ी को साइड देने की बात पर शुरू हुआ विवाद, तलवार और बैट स्टंप चले, 2 घायल - DISPUTE IN JANJGIR CHAMPA

जांजगीर चांपा तनाव ( ETV Bharat Chhattisgarh )

Published : June 23, 2025 at 10:36 AM IST | Updated : June 23, 2025 at 10:41 AM IST

जांजगीर चांपा: शनिवार रात धाराशिव गांव में देर शाम से जारी विवाद आधी रात को गहरा गया. दोनों पक्षों के लोगों ने तलवार और धारदार हथियार निकाल लिए और एक दूसरे पर हमला कर दिया. दोनों पक्षों का एक एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. जिनका इलाज बिलासपुर में चल रहा है. दोनों पक्षों पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है. दो पक्षों में रंजिश के बाद विवाद: जांजगीर चांपा एडिशनल एसपी उमेश कुमार कश्यप ने रविवार को घटना के बारे में बताया- "बीती आधी रात धाराशिव में दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा और मारपीट की सूचना मिली थी. जिसके बाद तुरंत पामगढ़ पुलिस गांव पहुंची. पूछताछ में पता चला कि उनके बीच आपसी रंजिश को लेकर रात 8 बजे के बीच मारपीट हुई. उसी बात को लेकर उनके बीच फिर विवाद हुआ जिसमें धारदार हथियार का भी उपयोग किया गया."

