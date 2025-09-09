जांजगीर चांपा उपसरंपच मर्डर केस, कमीशन के चक्कर में हुई हत्या, 9 आरोपी गिरफ्तार
जांजगीर चांपा उप सरपंच मर्डर केस में पुलिस ने कुल 9 आरोपियों को अरेस्ट किया है.
September 9, 2025
जांजगीर चांपा: जिले के करही गांव में लापता उपसरपंच के मर्डर की गुत्थी सुलझ गई है. उपसरपंच महेंद्र बघेल के शव को पुलिस ने बरामद किया और इस केस में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. शव बरामद होने के बाद आरोपियों के खिलाफ हत्या और एट्रोसिटी का मामला दर्ज किया गया है.
पंचायत राशि के कमीशन के लिए मर्डर: जांजगीर चांपा के एसपी विजय कुमार पांडे ने बताया कि उप सरपंच महेन्द्र बघेल के लापता होने के बाद गांव के सरपंच पति राज कुमार साहू और उसके 8 सहयोगियों को हमने हिरासत में लिया. हिरासत में पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उन्होंने पंचायत के विकास के लिए आए राशि में कमीशन को लेकर उप सरपंच की हत्या की. कमीशन को लेकर विवाद हो गया. कुछ समय से उप सरपंच महेन्द्र बघेल अधिक राशि की मांग करने लगा. जिसके बाद सरपंच पति ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया.
6 सितंबर को की हत्या: 6 सितंबर की रात को सरपंच पति ने उपसरपंच को कमीशन के बंटवारे के लिए बुलाया. जहां से चर्चा के बाद उप सरपंच अपने घर जाने निकलना. तभी मौके के इंतजार मे बैठे सरपंच पति के 8 सहयोगियों ने उप सरपंच को शराब पीने के लिए सूने स्कूल में बुलाया. जब उपसरपंच महेन्द्र बघेल नशे में चूर हो गया तो गमछा को उसके गले में डाल कर गला दबा दिया. उसके बाद महेंद्र की मौत हो गई. उसके बाद उसके शव को महानदी में फेंक दिया.
उप सरपंच मर्डर केस का कैसे हुआ खुलासा : बिर्रा थाना क्षेत्र के करही गांव का उपसरपंच महेन्द्र बघेल का शव तीसरे दिन महानदी साराडीह बैराज के पास झाड़ियों मे मिला. दो दिन से महानदी मे एसडीआरएफ और ड्रोन कैमरा के माध्यम से बिर्रा पुलिस महेन्द्र के शव की तलाश कर रही थी. पुलिस ने महेन्द्र के परिजनों और ग्रामीणों के संदेह के आधार पर सरपंच पति राज कुमार साहू और उसके साथियों को हिरासत मे लेकर पूछताछ की तो अहम खुलासे हुए. जिसमे सरपंच पति राजकुमार और उसके 8 साथियो ने उप सरपंच की हत्या करना स्वीकार किया.
हत्या के बाद शव को लगाया ठिकाने: पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने हत्या के बाद देर रात शव को कार मे रख कर महानदी मे फेंक दिया. आरोपियों के द्वारा हत्या स्वीकार करने के बाद पुलिस ने महानदी में एसडीआरएफ के साथ मिलकर ऑपरेश चलाया औऱ शव को बरामद किया.
उप सरपंच मर्डर केस में कुल 9 आरोपी गिरफ्तार: करही गांव के उप सरपंच महेन्द्र बघेल की हत्या के मामले मे पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिसमे से एक सरपंच पति राज कुमार साहू हत्या का मास्टर माइंड है. इस मर्डर केस में शामिल दो आरोपी नाबालिग हैं. पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया. अदालत ने सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा है.