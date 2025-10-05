आगरा में 'जाणता राजा' का भव्य मंचन; पूर्व राष्ट्रपति ने की तारीफ, 200 करोड़ से बनेगा डिजिटल म्यूजियम
यूपी सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि शिवाजी महाराज की कैद स्थली पर डिजिटल म्यूजियम मार्च तक तैयार होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2025 at 8:13 AM IST
आगरा: महाराष्ट्र से आए कलाकारों ने फतेहाबाद रोड स्थित कलाकृति कन्वेशन में 'जाणता राजा' महानाट्य का शानदार मंचन किया. ताजनगरी में छत्रपति शिवाजी महाराज की अमर शौर्य गाथा गूंजी. इस दौरान 'जय-जय भवानी' और 'जय शिवाजी' के उद्घोषों से वातावरण गुंजायमान रहा. कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और यूपी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया. मंत्री जयवीर सिंह ने शिवाजी महाराज की कैद स्थली पर 200 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल म्यूजियम का भी ऐलान किया है.
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 'जाणता राजा' को जनता का मन जानने वाला शासक बताते हुए कहा कि उन्होंने इसे तीन बार देखा है. दिल्ली में प्रमोद महाजन के प्रयास से, बाद में औरंगाबाद में और अब आगरा में देख रहा हूं.
200 करोड़ का म्यूजियम मार्च तक होगा तैयार: यूपी सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि शिवाजी महाराज की कैद स्थली पर 197.27 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक डिजिटल म्यूजियम मार्च 2026 तक बनकर तैयार होगा. आगरा डीएम के खाते में 9.46 करोड़ की टोकन मनी भेजी जा चुकी है.
योगी सरकार के 8.5 वर्षों के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा, कि आगरा के लिए 55 योजनाओं पर 512 करोड़ खर्च हो चुके हैं. इनमें बटेश्वर के 101 शिव मंदिरों का 191 करोड़ रुपए से विकास और कैलाश मंदिर के लिए 20 करोड़ शामिल हैं.
मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि 2022 से उत्तर प्रदेश पर्यटकों की संख्या में देश में नंबर वन है. महानाट्य को देखकर संस्कृति व प्रशासन में विश्वास मजबूत होगा, जो विकसित भारत का सपना साकार करेगा.
दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. आशीष गौतम ने कहा कि आगरा सनातन धर्म और भगवान शिव की पावन भूमि है. जहां 1666 में शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने धोखे से कैद किया था. करीब तीन महीने की कैद के बाद स्थानीय फल विक्रेताओं और ठेले वालों के सहयोग से छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा से रायगढ़ लौटे और 1674 में हिंदवी स्वराज की स्थापना की.
डॉ. गौतम ने कहा कि आरएसएस संस्थापकों से लेकर मोहन भागवत तक के उद्धरणों से शिवाजी को दलित-शोषित संरक्षक और नीति का प्रतीक बताया गया है. बाबा साहब अंबेडकर की प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान में शिवाजी के हिंदवी स्वराज का चित्र हिंदी हस्ताक्षरों संग विद्यमान है. सीएम योगी के शब्दों का हवाला देते हुए गौतम ने कहा कि आगरा का इतिहास मुगलों से नहीं, शिवाजी से जुड़े.
इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक महेंद्र, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. मंजू भदौरिया, विधायक डॉ. जीएस धर्मेश, पूर्व मंत्री उदयभान सिंह मौजूद रहे. साथ ही कार्यक्रम में स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती महाराज, प्रो. डीपी सिंह, महेश चतुर्वेदी, राकेश गर्ग, संजय चतुर्वेदी सहित आगरा और आसपास के 20 जिलों से राष्ट्र भक्त, सनातन प्रेमी, छात्र-छात्राएं और भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे. लखनऊ में सफल आयोजन के बाद आगरा में इसका मंचन मुख्यमंत्री योगी के अनुरोध पर हुआ है.
