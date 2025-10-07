ETV Bharat / state

बिहार में जनसुराज नेता गजेंद्र सिंह पर हमला, अपराधियों ने दागीं 3 गोलियां

गया: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. इसी बीच जनसुराज नेता गजेंद्र सिंह पर बाइक सवार अपराधियों ने गोलियों से हमला किया है. एक गोली स्कॉर्पियो गाड़ी पर लगी है, जबकि दो से अधिक फायरिंग चूक गई. गनीमत रही कि वो बाल-बाल बच गए.

सोमवार देर रात हुई घटना: मिली जानकारी के अनुसार जनसुराज नेता गजेंद्र सिंह सोमवार देर रात अपने विधानसभा क्षेत्र के चंदौती के आसपास से स्कॉर्पियो के जरिए लौट रहे थे. इसी बीच वो गयाजी में अपने एक परिचित से मिलने गए.

आवास लौट रहे थे गजेंद्र सिंह: इसके बाद वो अपने एपी कॉलोनी आवास के लिए वापस लौट रहे थे, तभी चंदौती रोड में एलआईसी ऑफिस और डीपीएस स्कूल के बीच में बाइक सवार अपराधियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी.

रामपुर थाना में कस दर्ज: फायरिंग के बीच में गजेंद्र सिंह ने तेज रफ्तार में गाड़ी को भगाया और सीधे रामपुर थाना पहुंचे, जहां उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है. केस दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.