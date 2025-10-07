ETV Bharat / state

बिहार में जनसुराज नेता गजेंद्र सिंह पर हमला, अपराधियों ने दागीं 3 गोलियां

जनसुराज के नेता गजेंद्र सिंह पर हमला किया गया है. उन पर बाइक सवार अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की है.

JANASURAJ LEADER GAJENDRA SINGH
जनसुराज के नेता गजेंद्र सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 7, 2025 at 8:40 AM IST

गया: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. इसी बीच जनसुराज नेता गजेंद्र सिंह पर बाइक सवार अपराधियों ने गोलियों से हमला किया है. एक गोली स्कॉर्पियो गाड़ी पर लगी है, जबकि दो से अधिक फायरिंग चूक गई. गनीमत रही कि वो बाल-बाल बच गए.

सोमवार देर रात हुई घटना: मिली जानकारी के अनुसार जनसुराज नेता गजेंद्र सिंह सोमवार देर रात अपने विधानसभा क्षेत्र के चंदौती के आसपास से स्कॉर्पियो के जरिए लौट रहे थे. इसी बीच वो गयाजी में अपने एक परिचित से मिलने गए.

आवास लौट रहे थे गजेंद्र सिंह: इसके बाद वो अपने एपी कॉलोनी आवास के लिए वापस लौट रहे थे, तभी चंदौती रोड में एलआईसी ऑफिस और डीपीएस स्कूल के बीच में बाइक सवार अपराधियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी.

रामपुर थाना में कस दर्ज: फायरिंग के बीच में गजेंद्र सिंह ने तेज रफ्तार में गाड़ी को भगाया और सीधे रामपुर थाना पहुंचे, जहां उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है. केस दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.

वर्तमान में वार्ड पार्षद है गजेंद्र सिंह: गजेंद्र सिंह वर्तमान में वार्ड पार्षद हैं और गया शहर विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं. उन्होंने घटना में शामिल अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई है.

क्या कहती है पुलिस?: रामपुर थानाध्यक्ष दिनेश बहादुर सिंह ने बताया कि यह घटना ऐसे स्थान पर हुई है, जहां पर कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं. पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है. जल्द ही मामले का खुलासा करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी.

''रामपुर थाना अंतर्गत एलआईसी ऑफिस से लेकर डीपीएस स्कूल के बीच में घटना को अंजाम दिया गया है. जनसुराज नेता गजेंद्र सिंह द्वारा थाने में लिखित शिकायत दी गई है. जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है''. - दिनेश बहादुर सिंह, थानाध्यक्ष रामपुर

