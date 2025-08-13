गोपालगंज : बिहार के गोपालगंज में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपनी ‘बिहार बदलाव यात्रा’ के तहत बरौली प्रखंड के प्रेम नगर आश्रम में जनसभा की. इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला और जनता से बच्चों के भविष्य के लिए वोट करने की अपील की.
लालू परिवार पर तीखा वार : प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों को लालू प्रसाद से सीखना चाहिए कि बच्चों की चिंता कैसे की जाती है. 30 साल से राजा बने हैं और अब अपने 9वीं पास भी नहीं किए बेटे को राजा बनाना चाहते हैं.
जनता के बच्चों की अनदेखी : उन्होंने कहा कि हमारे-आपके बच्चे मैट्रिक, बीए, एमए करने के बाद भी बेरोजगार हैं और गुजरात-महाराष्ट्र में मजदूरी करने को मजबूर हैं, जबकि नेताओं के बच्चे सत्ता में पहुंच जाते हैं.
मोदी और नीतीश पर भी निशाना : पीके ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी बिहार का वोट लेकर गुजरात में फैक्ट्री लगवा रहे हैं, जहां बिहार के युवा 10-12 हजार रुपये में मजदूरी कर रहे हैं. नीतीश कुमार ने भी जाति के नाम पर वोट लिया और जाति गणना करा दी.
रोजगार और पेंशन का वादा : प्रशांत किशोर ने वादा किया कि छठ के बाद गोपालगंज के युवाओं को मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा. 50 लाख युवाओं को बिहार में रोजगार मिलेगा. दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ऊपर हर पुरुष और महिला को 2000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी.
निजी स्कूल की फीस सरकार भरेगी : उन्होंने कहा कि जब तक सरकारी स्कूलों में सुधार नहीं होगा, 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा और फीस सरकार भरेगी, ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ सके.
नेताओं को वोट न देने की अपील : पीके ने कहा कि इस बार लालू, नीतीश या मोदी—किसी का चेहरा देखकर वोट न दें. अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करें और जनता का राज स्थापित करें.
स्वास्थ्य मंत्री पर हमला : बेतिया सदर अस्पताल के वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय पर लूट और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि इनके रहते स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर नहीं सकती.
भ्रष्ट नेताओं-अफसरों को चेतावनी : प्रशांत किशोर ने कहा कि जिन नेताओं और अफसरों ने बिहार को लूटा है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है. जन सुराज की व्यवस्था बनते ही उनसे लूट के पैसे का हिसाब लिया जाएगा.
