'लालू राज में मेरे परिवार के चार लोगों की हुई थी हत्या'...बोले-लौरिया से जन सुराज के उम्मीदवार सुनील कुमार
जन सुराज पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए पहली सूची जारी की. लौरिया उम्मीदवार सुनील कुमार ने लालू राज पर गंभीर आरोप लगाया है. पढ़ें-
Published : October 10, 2025 at 10:46 AM IST
बेतिया: आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जन सुराज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. इस सूची में कुल 51 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिनमें कई प्रमुख चेहरे हैं. लौरिया विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने कुशवाहा समुदाय से आने वाले 53 वर्षीय सुनील कुमार को अपना प्रत्याशी घोषित किया है. सुनील कुमार वर्तमान में ढढ़वा पंचायत के मुखिया और मुखिया अध्यक्ष हैं, और उनकी समाजसेवा और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रियता के कारण क्षेत्र में अच्छी खासी लोकप्रियता है.
प्रशांत किशोर की विचारधारा से प्रभावित: सुनील कुमार ने जन सुराज पार्टी से जुड़ने का कारण पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की विचारधारा को बताया. उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की रोजी-रोटी, रोजगार, शिक्षा और पलायन जैसे मुद्दों पर स्पष्ट सोच ने उन्हें प्रभावित किया. सुनील ने बताया कि प्रशांत किशोर की पदयात्रा के दौरान उनकी गरीबों और वंचितों के प्रति चिंता देखकर वे पार्टी से जुड़े. “प्रशांत किशोर की सोच बिहार के विकास के लिए है, और मैं भी समाजसेवा के जरिए लोगों की मदद करता रहा हूं,” सुनील ने कहा.
लौरिया के लिए सुनील की प्राथमिकताएं: लौरिया विधानसभा से उम्मीदवार बनाए गए सुनील कुमार ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि वे स्थानीय मुद्दों का समाधान और भ्रष्टाचार को खत्म करने पर ध्यान देंगे. उन्होंने कहा “ब्लॉक और अंचल स्तर पर भ्रष्टाचार चरम पर है. मेरा पहला लक्ष्य क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त करना और स्थानीय विकास को बढ़ावा देना होगा.” इसके साथ ही, उन्होंने क्षेत्र में शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने की बात कही.
अपराध के खिलाफ मुखर आवाज: सुनील कुमार ने अपराध के खिलाफ अपनी लड़ाई को भी सामने रखा, उन्होंने बताया कि लालू यादव के शासनकाल में उनके परिवार के चार लोगों की हत्या हुई थी. उनके पिता बच्चा प्रसाद ने अपराध का विरोध किया, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई. इसके बाद सुनील और उनके परिवार ने ग्राम रक्षा दल बनाया, जिसमें 12 अपराधियों को मार गिराया गया. इस संघर्ष में उनके दो चचेरे भाइयों और बड़े भाई विजय कुशवाहा की भी हत्या हुई. सुनील ने कहा कि वे अपराध के खिलाफ हमेशा मुखर रहेंगे.
"लालू यादव के शासनकाल में मेरे परिवार के चार लोगों की हत्या हुई थी. मेरे पिता ने जब अपराध का विरोध किया, तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई." - सुनील कुमार, जन सुराज उम्मीदवार, लौरिया विधानसभा
बीजेपी और आरजेडी पर साधा निशाना: सुनील कुमार ने बीजेपी और आरजेडी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं, बल्कि जनता के साथ है. उन्होंने कहा “ये पार्टियां झूठे वादे करती हैं और जनता को लूटती है. लोग अब इनके झूठ को समझ चुके हैं. मेरी लड़ाई जनता के हितों के लिए है, और मुझे विश्वास है कि लौरिया की जनता मुझे स्वीकार करेगी.” सुनील ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी झूठे वादे करने का आरोप लगाया.
सुनील कुमार का राजनीतिक और सामाजिक सफर: सुनील कुमार ने मैथमेटिक्स में स्नातक की डिग्री हासिल की है और लंबे समय से समाजसेवा में सक्रिय हैं. वे 2001 से 2006 तक ढढ़वा पंचायत के मुखिया रह चुके हैं और 2021 में फिर से इस पद पर निर्वाचित हुए. शिक्षा, स्वच्छता और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण योजनाओं में योगदान दिया है. सुनील कुमार ने 2015 में बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा) के टिकट पर लौरिया से विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें करीब 11 हजार वोट मिले थे.
पारिवारिक पृष्ठभूमि और जन सुराज से जुड़ाव: सुनील कुमार की पत्नी उप-मुखिया रह चुकी हैं. उनके दो बेटे और एक बेटी हैं, जिसमें बड़ा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, छोटा बेटा राजनीति में सक्रिय है, और बेटी की शादी हो चुकी है. सुनील जन सुराज अभियान के शुरुआती दिनों से ही पार्टी के साथ जुड़े हैं और इसे गांव-गांव तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. पार्टी नेतृत्व ने उनकी ईमानदार और जमीन से जुड़ी छवि को देखते हुए उन्हें लौरिया से उम्मीदवार बनाया है.
जन सुराज की उम्मीदें और भविष्य की रणनीति: जन सुराज पार्टी का मानना है कि सुनील कुमार जैसे उम्मीदवार उनकी नीतियों और विचारधारा को जनता तक पहुंचाने में सक्षम हैं. पार्टी ने बिहार में शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन को अपने मुख्य एजेंडे के रूप में पेश किया है. लौरिया जैसे क्षेत्रों में सुनील कुमार जैसे उम्मीदवारों के जरिए पार्टी अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रही है. बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज की यह पहली सूची चर्चा का विषय बनी हुई है, और अब सभी की नजरें सुनील कुमार जैसे उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर टिकी हैं.
