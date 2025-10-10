ETV Bharat / state

'लालू राज में मेरे परिवार के चार लोगों की हुई थी हत्या'...बोले-लौरिया से जन सुराज के उम्मीदवार सुनील कुमार

बेतिया: आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जन सुराज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. इस सूची में कुल 51 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिनमें कई प्रमुख चेहरे हैं. लौरिया विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने कुशवाहा समुदाय से आने वाले 53 वर्षीय सुनील कुमार को अपना प्रत्याशी घोषित किया है. सुनील कुमार वर्तमान में ढढ़वा पंचायत के मुखिया और मुखिया अध्यक्ष हैं, और उनकी समाजसेवा और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रियता के कारण क्षेत्र में अच्छी खासी लोकप्रियता है.

प्रशांत किशोर की विचारधारा से प्रभावित: सुनील कुमार ने जन सुराज पार्टी से जुड़ने का कारण पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की विचारधारा को बताया. उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की रोजी-रोटी, रोजगार, शिक्षा और पलायन जैसे मुद्दों पर स्पष्ट सोच ने उन्हें प्रभावित किया. सुनील ने बताया कि प्रशांत किशोर की पदयात्रा के दौरान उनकी गरीबों और वंचितों के प्रति चिंता देखकर वे पार्टी से जुड़े. “प्रशांत किशोर की सोच बिहार के विकास के लिए है, और मैं भी समाजसेवा के जरिए लोगों की मदद करता रहा हूं,” सुनील ने कहा.

लौरिया के लिए सुनील की प्राथमिकताएं: लौरिया विधानसभा से उम्मीदवार बनाए गए सुनील कुमार ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि वे स्थानीय मुद्दों का समाधान और भ्रष्टाचार को खत्म करने पर ध्यान देंगे. उन्होंने कहा “ब्लॉक और अंचल स्तर पर भ्रष्टाचार चरम पर है. मेरा पहला लक्ष्य क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त करना और स्थानीय विकास को बढ़ावा देना होगा.” इसके साथ ही, उन्होंने क्षेत्र में शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने की बात कही.

अपराध के खिलाफ मुखर आवाज: सुनील कुमार ने अपराध के खिलाफ अपनी लड़ाई को भी सामने रखा, उन्होंने बताया कि लालू यादव के शासनकाल में उनके परिवार के चार लोगों की हत्या हुई थी. उनके पिता बच्चा प्रसाद ने अपराध का विरोध किया, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई. इसके बाद सुनील और उनके परिवार ने ग्राम रक्षा दल बनाया, जिसमें 12 अपराधियों को मार गिराया गया. इस संघर्ष में उनके दो चचेरे भाइयों और बड़े भाई विजय कुशवाहा की भी हत्या हुई. सुनील ने कहा कि वे अपराध के खिलाफ हमेशा मुखर रहेंगे.

"लालू यादव के शासनकाल में मेरे परिवार के चार लोगों की हत्या हुई थी. मेरे पिता ने जब अपराध का विरोध किया, तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई." - सुनील कुमार, जन सुराज उम्मीदवार, लौरिया विधानसभा

बीजेपी और आरजेडी पर साधा निशाना: सुनील कुमार ने बीजेपी और आरजेडी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं, बल्कि जनता के साथ है. उन्होंने कहा “ये पार्टियां झूठे वादे करती हैं और जनता को लूटती है. लोग अब इनके झूठ को समझ चुके हैं. मेरी लड़ाई जनता के हितों के लिए है, और मुझे विश्वास है कि लौरिया की जनता मुझे स्वीकार करेगी.” सुनील ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी झूठे वादे करने का आरोप लगाया.