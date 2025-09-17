ETV Bharat / state

नावांं में बोले मंत्री चौधरी- कांग्रेस ने शिविरों के नाम पर जनता को बनाया था बेवकूफ, भाजपा राज में हो रहे काम

पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिन पर राजस्व मंत्री विजय सिंह चौधरी की मौजूदगी में नावां में सेवा पखवाड़ा शिविर आयोजित किया गया.

PM Narendra Modi Birthday
नावां के शिविर में मौजूद मंत्री चौधरी व अन्य (ETV Bharat Kuchamancity)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 17, 2025 at 8:41 PM IST

कुचामनसिटी: राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने शिविर लगाकर जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है, जबकि भजनलाल सरकार न केवल शिविर लगा रही है, बल्कि समस्याओं का समाधान भी कर रही है. डबल इंजन की सरकार में जनता के हरसंभव काम हो रहे हैं.

मंत्री चौधरी नावां में आयोजित जनसमस्या समाधान शिविर को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में सरकार की ओर से आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं. मंत्री चौधरी ने कहा कि पिछली सरकार में कांग्रेस के नेता केवल एक दूसरे के खिलाफ बोलने में ही लग रहे. जनता का कोई काम नहीं किया. उन्होंने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार आमजन को राहत देने व समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है.

पढ़ें: पीएम के जन्मदिन पर 75 देशों में एक साथ रक्तदान, 3 लाख यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य

शिविरों में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति समस्या लेकर आए, उसका तुरंत समाधान किया जाए. किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत आई तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी. ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित 'सेवा पखवाड़े' के तहत लगाए गए हैं. नावां विधानसभा क्षेत्र के जिलिया, लूणवा व चौसला में जनसमस्या समाधान शिविरों का आयोजन किया गया. इन शिविरों में मंत्री चौधरी ने भाग लेकर आमजन की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए. इन शिविरों में एक ही जगह जनता की समस्या का समाधान किया गया.

इन समस्याओं का हुआ समाधान: इस दौरान नागरिकों ने शहर में रोडवेज बसों के नियमित ठहराव, सफाई व्यवस्था, सार्वजनिक लाइटों की मरम्मत व नई स्ट्रीट लाइट लगाने, आवारा पशुओं की रोकथाम, सड़क मरम्मत, पार्क व सामुदायिक केंद्र के विकास जैसे मुद्दों पर शिकायतें व सुझाव दिए. मंत्री ने अधिकारियों को पेचवर्क, रेन बसेरा, निकाय द्वारा जारी लीज डीड, फ्रीहोल्ड पट्टों व भूमि संबंधी कार्यों, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र आदि कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए.

