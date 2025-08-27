जयपुर: अमेरिका की ट्रंप सरकार की ओर से भारत पर टैरिफ लगाए जाने के फैसले के विरोध में जन समस्या निवारण मंच ने कड़ा रुख अपनाया है. मंच के अध्यक्ष सूरज सोनी ने कहा कि ट्रंप के इस टैरिफ वार का सामना करने और इसे प्रभावहीन करने के लिए हर भारतीय प्रतिबद्ध है. इसी क्रम में मंच ने जनजागरण अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत कार्यकर्ता टोलियों में आम लोगों से मुलाकात कर उन्हें स्वदेशी उत्पादों के प्रयोग और अमेरिका की 'तानाशाही नीति' के खिलाफ जागरूक करेंगे.

मंच के संयोजक सूरज सोनी ने कहा कि अमेरिका भारत को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के स्तर पर दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र से जुड़े कई समझौते भी पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर थोपने की कोशिश की जा रही है, जिसे भारतीय समाज अब खुलकर अस्वीकार कर रहा है. सूरज सोनी ने स्पष्ट किया कि अमेरिका के टैरिफ वार का जवाब भारतीय समाज को स्वदेशी अपनाकर देना होगा. जयपुर से शुरू हुए इस अभियान में व्यापारी और स्थानीय नागरिकों को यह संदेश दिया जा रहा है कि देश में बने उत्पादों को अपनाकर न सिर्फ अमेरिका को आर्थिक चुनौती दी जा सकती है, बल्कि लघु और सूक्ष्म उद्योग इकाइयों को भी मजबूती दी जा सकती है.

अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का समय: संयोजक ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था का इतिहास 5 हजार साल से भी पुराना है और दुनिया ने यहां से काफी कुछ सीखा है. ऐसे में अब समय आ गया है कि भारतीय समाज एकजुट होकर इस प्राचीन और मजबूत अर्थव्यवस्था को फिर से सशक्त बनाए. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह अवसर है जब देश में बने उत्पादों के इस्तेमाल से घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है.

मंच ने ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में यह अभियान गांवों और कस्बों तक ले जाया जाएगा. कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे और उन्हें बताएंगे कि कैसे विदेशी दबाव और आर्थिक चुनौतियों का सामना किया जा सकता है?.

अमेरिकी टैरिफ पर नजर: ट्रंप प्रशासन ने 27 अगस्त 2025 से भारत से आयातित वस्तुओं पर कुल 50% शुल्क लागू कर दिया है, पहले 25% और अब अतिरिक्त 25%, जिससे व्यापार तनाव बढ़ा है. इसके असर से वस्त्र (, रत्न आभूषण , समुद्री उत्पाद, चमड़ा, मशीनरी, रासायनिक उत्पाद, और कृषि आधारित निर्यात पर जोरदार प्रभाव की आशंका है. टैरिफ से निर्यात लगभग 43–66% तक गिर सकता है, जिसमें GDP पर लगभग 1 प्रतिशत अंक का असर हो सकता है.