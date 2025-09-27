ETV Bharat / state

जीतनराम मांझी की सीट पर चिराग पासवान की नजर, अरुण भारती ने कहा- 'सिकंदरा पर हमारी दावेदारी'

चिराग पासवान और जीतनराम मांझी के बीच 'जुबानी जंग' फिलहाल थमती दिख नहीं दिख रही है. एलजेपीआर ने हम की सीट पर दावा ठोका है.

Arun Bharti
अरुण भारती (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 27, 2025 at 4:23 PM IST

3 Min Read
जमुई: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे से पहले दावेदारी का दौर जारी है. जीतनराम मांझी की सीटिंग सीट पर चिराग पासवान की पार्टी ने दावा ठोका है. जमुई से एलजेपीआर सांसद और प्रदेश प्रभारी अरुण भारती ने कहा कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें. उन्होंने कहा कि अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को संभावना में बदलना मेरा दायित्व है.

अरुण भारती का बड़ा दावा: जमुई में मीडिया से बात करते हुए अरुण भारती ने कहा कि 2020 में जब हमारे नेता चिराग पासवान ने ये तय किया था कि गठबंधन के बाहर जाकर चुनाव लड़ेंगे. उस समय उनकी मंशा सिर्फ ये थी कि पार्टी में लंबे समय से जुड़े कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का जनप्रतिनिधि बनने का मौका दिया जाए.

जमुई सांसद अरुण भारती (ETV Bharat)

एलजेपीआर को चाहिए सिकंदरा सीट: उन्होंने कहा कि अभी भी गठबंधन में रहते हुऐ भी हमारे जितने भी कार्यकर्त्ता हैं, उनकी भावना है कि वो चुनाव लड़े और बिहार का प्रभारी होने के नाते मेरा ये दायित्व है कि में भावनाओं को संभावनाओं में बदलूं. उन्होंने कहा कि जमुई जिले की सिकंदरा विधानसभा सीट पर हमारे कार्यकर्ताओ नेताओं की प्रबल दावेदारी बनती है.

"मुझे लगता है कि सिकंदरा विधानसभा सीट पर हमारे जितने भी नेता हैं कार्यकर्ता हैं, सभी की प्रबल संभावना बनती है. बिहार का प्रभारी होने के नाते मेरा ये दायित्व है कि मैं उन भावनाओं को संभावना में बदलूं."- अरुण भारती, बिहार प्रभारी, लोजपा (रामविलास)

Chirag Paswan
चिराग पासवान (ETV Bharat)

चकाई सीट पर भी दावेदारी?: वहीं, जब उनसे पूछा गया कि क्या जमुई जिले की चकाई विधानसभा क्षेत्र पर भी दावा करेंगे? तो सांसद अरूण भारती ने कहा कि कार्यकर्ताओ की भावनाएं तो हैं. लिहाजा उन भावनाओं को संभावनाओं में बदलना बिहार प्रभारी होने के कारण मेरा दायित्व है. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि एक बार सीटों का बंटवारा हो जाने दीजिए, फिर हमलोगों को जो जिम्मेदारी दी जाएगी, उसको मिलकर निभाएंगे.

Arun Bharti
एलजेपीआर नेता अरुण भारती (ETV Bharat)

2020 में हम पार्टी की जीत: जमुई जिले की सिकंदरा विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. 2020 चुनाव में एनडीए से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार प्रफुल्ल मांझी की जीत हुई थी. उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट सुधीर कुमार को शिकस्त दी थी. वहीं लोजपा से रविशंकर पासवान प्रत्याशी थे. उस समय चिराग पासवान जमुई लोकसभा सीट से सांसद थे.

BIHAR ELECTION 2025CHIRAG PASWANJITAN RAM MANJHIसिकंदरा विधानसभा सीटARUN BHARTI

