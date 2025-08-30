ETV Bharat / state

बिहार में नशे के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश, इस राज्य से आ रही थी गांजे की करोड़ों की खेप - JAMUI POLICE

4 करोड़ का गांजा और 70 लाख कैश के साथ हथियार बरामदगी में जमुई पुलिस ने तीन आरोपियों को दबोचा है, हालांकि मास्टरमाइंड फरार है-

जमुई में एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV Bharat)
Published : August 30, 2025 at 11:57 PM IST

जमुई : बिहार के जमुई में पुलिस ने नशे के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने एक गुप्त सूचना पर चंदवारा इलाके में छापेमारी कर 411 किलो गांजा बरामद किया जिसकी अनुमानित कीमत 4 करोड़ रुपए है. इसके अलावा 70 लाख रुपए कैश, दो पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस और 3 खोखा भी जब्त किए गए.

4 करोड़ का गांजा, 3 गिरफ्तारी : पुलिस ने मौके से चार बाइक और एक कार जब्त की. इस दौरान तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपियों में मास्टरमाइंड ऋषभ का भाई नीतीश कुमार, मुजफ्फरपुर का सोनू कुमार और समस्तीपुर का मोहम्मद हुसैन शामिल हैं.

नशे के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश
नशे के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश (ETV Bharat)

सरगना फरार, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी : पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने बताया कि सरगना ऋषभ फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है ताकि नेटवर्क की गहराई तक पहुंचा जा सके.

''पुलिस को सूचना मिल रही थी कि जमुई के चंदवारा इलाके में नशे का कारोबार हो रहा है. सूचना मिलते ही शुक्रवार को पुलिस ने चंदवारा पहुंचकर राजबली सिंह के घर पर छापा मारा तो तहखाने में छिपाकर रखा गया 411 किलो गांजा बरामद किया. तलाशी के दौरान एक कमरे से 70 लाख रुपये कैश, हथियार और गोली भी बरामद किया गया था. तीनों गिरफ्तार को गांजा लोड करते हुऐ पकड़ा गया था.'' - विश्वजीत दयाल, जमुई एसपी

नॉर्थ ईस्ट या उड़ीसा से सप्लाई की आशंका : एसपी ने कहा कि प्राथमिक जांच में यह पता चला है कि गांजा की सप्लाई नॉर्थ ईस्ट या उड़ीसा से हो रही थी. पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि नशे का यह कारोबार कितने समय से चल रहा था और किन-किन इलाकों में सप्लाई हो रही थी.

तहखाने से हुआ बड़ा खुलासा : पुलिस ने बताया कि राजबली सिंह के घर पर छापेमारी के दौरान तहखाने में गांजा छिपाकर रखा गया था. तलाशी के दौरान एक कमरे से हथियार और कैश बरामद किया गया. तीनों आरोपी गांजा लोड करते हुए पकड़े गए थे.

जांच के बाद होगा बड़ा खुलासा : पुलिस का दावा है कि मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद पूरे नेटवर्क का खुलासा होगा. पुलिस जल्द ही सरगना को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है.

