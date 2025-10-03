जामताड़ा में बंद घर में चोरी मामले का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार, लाखों के सोने-चांदी के जेवर बरामद
जामताड़ा में चोर गिरोह के तीन सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े हैं. इस गिरोह का काम बंद घरों में चोरी करना था.
Published : October 3, 2025 at 8:58 PM IST
जामताड़ा : बंद घर से लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात चोरी के मामले का जामताड़ा पुलिस ने उद्भेदन किया है. पुलिस ने चोरी के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी गए सोने-चांदी के जेवरात भी बरामद किए हैं. इसकी पुष्टि जामताड़ा एसपी राजकुमार मेहता ने की है. पकड़े गए अपराधियों में पिंटू कुमार सिंह, विवेक उर्फ पावर कर और सचिन सिंह शामिल है. तीनों अपराधी बिंदापाथर थाना क्षेत्र के श्रीपुर के निवासी हैं.
बंद घर से लाखों के गहनों की हुई थी चोरी
एसपी ने बताया कि बिंदापाथर थाना क्षेत्र के श्रीपुर के रहने वाले पीड़ित मुकेश सिंह के आवेदन पर चोरी की प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पीड़ित ने पुलिस को दिए गए आवेदन में बताया था कि वह घर में ताला बंद कर परिवार समेत वैष्णो देवी की यात्रा पर गए थे. इसी बीच उनके घर में चोरी हो गई. चोरों ने घर में रखे करीब 10 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात और नगदी पर हाथ साफ कर दिया. जब मुकेश कुमार वापस जामताड़ा लौटे तो घर से सारा गहना गायब पाया.
श्रीपुर से हुई तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी
इसके बाद उन्होंने फौरन पुलिस को मामले की जानकारी दी. आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी. एसपी ने मामले के उद्भेदन के लिए एसआईटी गठित कर दी. अनुसंधान के क्रम में पता चला कि श्रीपुर के रहने वाले तीन युवकों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है. पुलिस टीम ने छापेमारी कर श्रीपुर से ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
पश्चिम बंगाल और जामताड़ा में बेच दिए थे गहने
एसपी ने बताया कि अपराधियों ने पूछताछ में चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली. साथ ही बताया कि उन्होंने घर में चोरी कर सारे गहने जामताड़ा, पश्चिम बंगाल के कुल्टी और आसनसोल में बेच दिए थे. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर दुकानों में छापेमारी कर चोरी की सभी ज्वेलरी को बरामद कर ली. साथ ही अपराध में प्रयुक्त औजार और एक बाइक भी जब्त की गई है.
एसपी ने बताया कि चोरी के गहने खरीदने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने पूछताछ के बाद पकड़े गए तीनों अपराधियों को न्यायिक अभिरक्षा में जामताड़ा जेल भेज दिया है.
