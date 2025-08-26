जामताड़ाः झारखंड का जामताड़ा जिला कभी "सांपों का डेरा" के नाम से जाना जाता था. आज भी जामताड़ा में कई प्रजाति के सांप पाए जाते हैं. जिनमें से कुछ काफी विषैले भी होते हैं. यही कारण है कि जामताड़ा में हर साल सर्पदंश के सैकड़ों मामले सामने आते हैं.

इस साल अब तक 70 सर्पदंश के मामले

स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़े के मुताबिक जनवरी 2025 से लेकर अब तक कुल 70 सर्पदंश के मामले सामने आए हैं. हालांकि किसी की मृत्यु होने की सूचना स्वास्थ्य विभाग को नहीं है. पिछले वर्ष सर्पदंश के 107 मामले आए थे. पिछले वर्ष की तुलना में भले ही सर्पदंश के मामलों में कमी आई हो, लेकिन अभी भी दिसंबर तक यह आंकड़ा बढ़ सकता है.

जानकारी देते जामताड़ा के सिविल सर्जन डॉ. आनंद मोहन सोरेन और सर्प विशेषज्ञ विनोद कुमार का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

बरसात में काफी संख्या में निकलते हैं सांप

यूं तो जामताड़ा में सालों भर सांप निकलते हैं, लेकिन खासकर बरसात का महीना जून, जुलाई और अगस्त में सर्पदंश के अधिक मामले आते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में और दलदल क्षेत्र में काफी संख्या में सांप निकलते हैं और ग्रामीण सर्पदंश के शिकार हो जाते हैं. साथ ही जागरुकता के कमी के कारण कई बार ग्रामीण झाड़-फूंक के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं.

क्या कहते हैं जानकार

सर्पों के बारे में जानकारी रखने वाले विनोद कुमार बताते हैं कि जामताड़ा का दूसरा नाम ही "सांपों को डेरा"है. उन्होंने बताया कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में करैत, अजगर और पताड़ सांप पाए जाते हैं. उन्होंने कहा कि कई बार सांप के काटने के बाद लोग झाड़-फूंक के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं. विनोद कुमार के अनुसार जामताड़ा में प्रतिवर्ष 4 से 5 लोगों की मौत सर्पदंश से होती है. हालांकि इसका प्रमाणिक आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं है.

क्या कहते हैं सिविल सर्जन

इस संबंध में जामताड़ा के सिविल सर्जन आनंद मोहन सोरेन ने बताया कि जिले में काफी संख्या में सांप निकलते हैं और सर्पदंश के भी मामले आते हैं. उन्होंने कहा कि जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध है. सिविल सर्जन ने कहा कि दो- चार ही विषैले सांप होते हैं. उन्होंने कहा कि सांप के काटने के बाद तुरंत अस्पताल पहुंचने पर इलाज संभव है. उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अंधविश्वास के चक्कर में लोग झाड़-फूंक कराने के लिए चले जाते हैं और हालत बिगड़ने पर मरीज को अस्पताल लेकर आते हैं.

बहरहाल, जो भी हो ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश के इलाज के लिए जागरुकता फैलाने की जरूरत है. स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को इसपर पहल करने की जरूरत है, ताकि सर्पदंश से लोगों की जान न जाए.

