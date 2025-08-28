ETV Bharat / state

टाटा स्टील कर्मचारियों को बोनस के रूप में देगी 300 करोड़ रुपये, 6 सितंबर तक बैंक में आ जाएगा पैसा - TATA STEEL

जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील ने कंपनी के कर्मचारियों के लिए बोनस समझौते में 300 करोड़ से ज्यादा की राशि प्रस्तावित की है.

TATA STEEL
टाटा स्टील प्रबंधन और टाटा वर्कर्स यूनियन के बीच बोनस समझौता (ईटीवी भारत)
जमशेदपुर: देश की सबसे पुरानी टाटा स्टील कंपनी के कर्मचारियों के बीच 300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जाएगी. टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि कंपनी प्रबंधन के साथ बोनस समझौते में प्रस्तावित राशि 6 ​​सितंबर तक सभी के बैंक खाते में आ जाएगी. देश की आजादी से पहले जमशेदपुर में स्थापित सौ साल से भी अधिक पुरानी टाटा स्टील कंपनी के कर्मचारियों के बीच सितंबर माह में धनवर्षा होगी.

टाटा स्टील प्रबंधन और टाटा वर्कर्स यूनियन के बीच हुए बोनस समझौते में प्रबंधन ने कर्मचारियों के लिए 303.13 करोड़ की राशि प्रस्तावित की है. टाटा स्टील के एमडी सह सीईओ टीवी नरेंद्रन और टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव चौधरी समेत दोनों पक्षों के अधिकारियों ने कंपनी परिसर स्थित एमडी कार्यालय में बोनस समझौते पर हस्ताक्षर किए.

जानकारी देते टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष (ईटीवी भारत)

आपको बता दें कि टाटा स्टील की सभी इकाइयों के अलावा कलिंगानगर के कर्मचारियों को भी प्रस्तावित राशि मिलेगी. टाटा स्टील के कर्मचारियों को इस साल भी पिछले साल जितना ही बोनस मिलेगा. पुराने फॉर्मूले के अनुसार, इस साल बोनस राशि 273 करोड़ रुपये तय की गई थी, जो पिछले साल के 303.13 करोड़ रुपये से कम थी. यह अंतर कंपनी के मुनाफे में कमी के कारण आया.

पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी का मुनाफा 11,275.09 करोड़ रुपये था, जबकि इस साल यह घटकर 9,255 करोड़ रुपये रह गया. लेकिन लगातार बातचीत और यूनियन के अनुरोध के बाद प्रबंधन बोनस राशि बढ़ाकर 303.13 करोड़ रुपये करने पर सहमत हो गया है.

टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव चौधरी ने बताया कि बोनस समझौते के तहत पुराने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अधिकतम बोनस 3,92,213 रुपये तय किया गया है. वहीं, एनएस ग्रेड के नए कर्मचारियों को अधिकतम 1,10,547 रुपये और न्यूनतम 39,004 रुपये बोनस मिलेगा.

उन्होंने बताया कि अगले महीने 6 सितंबर तक 25,907 कर्मचारियों के बैंक खातों में बोनस का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि दुनिया भर में स्टील उत्पादों और बाजार को लेकर कई चुनौतियां हैं, जिनका असर कंपनी पर पड़ता है, इसके बावजूद टाटा स्टील हमेशा अपने कर्मचारियों के लिए बेहतर करने की कोशिश करती है. यूनियन अध्यक्ष ने मीडिया के जरिए कर्मचारियों से बोनस की रकम अपने बच्चों के भविष्य और शिक्षा पर खर्च करने की अपील भी की है.

