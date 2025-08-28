जोधपुर: उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल पर भारी बारिश से कठुआ-माधोपुर पंजाब स्टेशनों के मध्य ब्रिज संख्या 17 पर तकनीकी समस्या के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा. उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार उपरोक्त कार्य के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे की जोधपुर मंडल से जुड़ी रेल सेवाएं शुक्रवार को रद्द रहेंगी.

जम्मूतवी-साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन अब पठानकोट कैंट से: मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार, रेल प्रशासन ने उत्तर रेलवे के जम्मूतवी मंडल पर भारी बरसात के कारण शुक्रवार को रद्द की गई ट्रेन नंबर 19224,जम्मूतवी-साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द करने की जगह पठानकोट कैंट से साबरमती स्टेशनों के बीच संचालित करने का निर्णय लिया है. जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि जम्मूतवी मंडल पर भारी बारिश के चलते तकनीकी व्यवधान के कारण ट्रेन 19224,जम्मूतवी-साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन का शुक्रवार को जम्मूतवी से संचालन रद्द किया गया था. लेकिन यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन जम्मूतवी से पठानकोट कैंट तक आंशिक रद्द कर इसे पठानकोट कैंट से साबरमती स्टेशनों के बीच चलाया जा रहा है.

रामदेवरा मेला स्पेशल ट्रेन: रामदेवरा मेला में जातरुओं की बढ़ती संख्या और आवागमन की सुविधा को देखते हुए साबरमती से आशापुरा गोमट मेला स्पेशल ट्रेन का शुक्रवार को (1 ट्रिप) के लिए संचालन किया जा रहा है. जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के अनुसार 04720,साबरमती-आशापुरा गोमट मेला स्पेशल (1 ट्रिप) साबरमती स्टेशन से शुक्रवार सुबह 8.30 बजे प्रस्थान कर जोधपुर स्टेशन पर शाम 4.30 तथा रामदेवरा पर रात्रि 8 बजे व आशापुरा गोमट रात्रि 8.45 बजे पहुंच जाएगी.

29 अगस्त को (प्रारम्भिक स्टेशन से) रद्द रहेंगी ये ट्रेनें: