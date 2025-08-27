बागपत/लखनऊ : जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में मंगलवार को हुए भूस्खलन में यूपी के भी कई कई लोगों की मौत हुई है. हादसे में बागपत की 2 बहनों की मौके पर ही जान चली गई. जबकि उनके परिवार के दो अन्य सदस्यों समेत एक बच्चा घायल है. घटना के बाद परिवार में मातम है. वहीं योगी सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपये का ऐलान किया गया है.

बागपत के खेकड़ा क्षेत्र से एक ही परिवार के 5 लोग वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे. इस दौरान वे माता के मंदिर को जाने वाले रास्ते पर त्रिकुटा पहाड़ी के पास भूस्खलन हो गया. परिजनों ने बताया कि हादसे में चांदनी गोयल और उनकी सगी बहन मीरा की मौत हो गई. चांदनी गोयल बागपत जबकि मीरा मुजफ्फरनगर के मवाना गांव में रहती थी.

पतियों और बच्चों के साथ दर्शन के लिए गईं थीं बहनें : दोनों बहनें अपने पति और बच्चों के साथ दर्शन के लिए गईं थीं. हादसे के बाद दोनों महिलाओं को लापता बताया गया था. बुधवार को दोनों को मृत घोषित किया गया. पहले परिवार को अंदेशा था कि दोनों बहनें मिल जाएंगी, लेकिन मौत की पुष्टि होने के बाद परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा. परिवार के लोग शवों को लेने के लिए जम्मू कटरा के लिए बॉडी लेने और परिवार के घायल लोगों से मुलाकात करने के लिए रवाना हो गए हैं.

चांदनी अपने पति मयंक के साथ. (Photo Credit; Victim family)

हादसे में इसी परिवार के एक बच्चा समेत 2 अन्य लोग घायल हुए हैं. परिवार के राहुल गोयल ने बताया कि हमारे घर से तीन लोग गए थे. जबकि तीन रिश्तेदार थे. मेरा छोटा भाई मयंक और उसकी पत्नी चांदनी भी थी. मंगलवार को दोपहर 3 बजे भाई से बात हुई तो उन्होंने बताया कि पहाड़ गिर गया है. परिवार के लोग उसमें दब गए हैं. इसके बाद संपर्क कट गया. उसकी पत्नी चांदनी और उसकी साली मीरा की भी मौत हो गई है. 4 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी. मयंक भी घायल हैं. उनका वहीं पर इलाज चल रहा है. हादसे में मुज्जफर नगर के रहने वाले कार्तिक की भी मौत हुई है.

मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान. (Photo Credit; ETV Bharat)

मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू-कश्मीर प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले यूपी के सभी मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया है. सीएम ने परिजनों को सहायता मुहैया कराने के त्वरित निर्देश दिए हैं. उन्होंने अधिकारियों को मृतकों के शवों को उनके गृह जनपद तक पहुंचाने की समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे को अत्यंत दुखद बताया है. उन्होंने संवेदना जताई है. सीएम ने अधिकारियों को राहत कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं. राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि माता वैष्णो देवी में पीसीआर रियासी कंट्रोल रूम (9070907017) से संपर्क किया गया. इनमें जानकारी दी गई कि यूपी के कई लोगों का निधन हुआ है. सात श्रद्धालु इस हादसे में घायल हैं. इनमें संगीता, उमंग, कमलेश, वैष्णवी, पूर्वी, गोरन आदि शामिल हैं.

