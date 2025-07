ETV Bharat / state

'उदयपुर फाइल्स' फिल्म पर रोक की मांग, जमीयत ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाज - STOP RELEASE FILM UDAIPUR FILES

By ETV Bharat Delhi Team Published : July 6, 2025 at 10:14 AM IST | Updated : July 6, 2025 at 10:22 AM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है. फिल्म के खिलाफ जमीयत-उलेमा-ए-हिंद ने दिल्ली हाईकोर्ट समेत बांबे और गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया है. जमीयत की ओर से वकील फुजैल अहमद अययुबी ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि फिल्म के ट्रेलर में पैगम्बर मोहम्मद और उनकी पत्नियों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की गई है. फिल्म के ट्रेलर में नूपुर शर्मा का विवादित बयान भी शामिल है. याचिका में जमीयत ने आरोप लगाया है कि फिल्म के ट्रेलर में पैगम्बर मोहम्मद और उनकी पत्नियों के बारे में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी देश के अमन-चैन को बिगाड़ सकती है. फिल्म में देवबंद को कट्टरवाद का अड्डा बताया गया है और वहां के उलेमा के विरुद्ध जहर उगला गया है. याचिका में कहा गया है कि यह फिल्म एक विशेष धार्मिक समुदाय को बदनाम करती है, जिससे समाज में नफरत फैल सकती है और नागरिकों के बीच सम्मान तथा सामाजिक सौहार्द को गहरा नुकसान हो सकता है. फिल्म में ज्ञानवापी मस्जिद जैसे मामलों का भी उल्लेख है, जो वर्तमान में वाराणसी की जिला अदालत और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं.

