जमवारामगढ़ आत्महत्या मामला: मांगों पर बनी सहमति, दोषी व​नकर्मियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ होगी जांच

पूर्व विधायक गोपाल मीणा और नरेश मीणा ने मृतक के परिजनों को क्रमश डेढ़ लाख और 1 लाख रुपए आर्थिक सहायता का ऐलान किया है.

Protest of villagers
मांगों को लेकर धरने पर बैठे परिजन और ग्रामीण (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 4, 2025 at 5:01 PM IST

3 Min Read
जयपुर: जमवारामगढ़ के रायसर थाना इलाके के कुशलपुरा गांव निवासी विक्रम मीणा के आत्महत्या के मामले में प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बनने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया. पीड़ित परिवार को 21 लाख रुपए नगद, संविदा पर नौकरी, एक डेयरी बूथ और प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान देने की सहमति बनी है. वहीं बच्चों के लिए पालनहार योजना का लाभ और पत्नी को विधवा पेंशन दी जाएगी.

21 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि: जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा के अनुसार शनिवार को प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बन गई. परिजनों ने धरना समाप्त कर दिया गया है. शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया. 21 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि, एक संविदा पर नौकरी, एक डेयरी बूथ और प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान देने पर सहमति बनी. वहीं बच्चों को पालनहार योजना का लाभ और पत्नी को विधवा पेंशन दी जाएगी. नरेश मीणा ने अपनी तरफ से 1 लाख रुपए और पूर्व विधायक गोपाल मीणा ने डेढ़ लाख रुपए परिजनों को देने का ऐलान किया. वहीं 15 दिन के भीतर दोषी वनकर्मियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया. प्रदर्शन करने वालों पर लाठीचार्ज करने के मामले में डीएसपी समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ आईजी स्तर पर जांच का आश्वासन दिया गया.

आत्महत्या मामले में पुलिस के रवैये पर बोले परिजन (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: युवक ने की आत्महत्या, थाने पर बवाल, पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, पूर्व विधायक समेत 10 हिरासत में

मारपीट से आहत हो आत्महत्या करने का लगाया आरोप: मृतक के भाई विनोद मीणा के मुताबिक गुरुवार दोपहर को जमवारामगढ़ निवासी विक्रम मीणा कुशलपुरा गांव में पहाड़ी के पास बकरियां चरा रहा था. तभी वनकर्मियों ने बकरियों के वन क्षेत्र में जाने की बात कहकर विक्रम को पकड़ा था. परिजनों का आरोप है कि वनकर्मियों ने विक्रम मीणा के साथ मारपीट करके चालान वसूला था. इस मामले की शिकायत लेकर विक्रम रायसर थाने पहुंचा, तो पुलिस ने अनसुनी कर दी. थाने से निकलने के बाद विक्रम ने पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल किया और वनकर्मियों की मारपीट से आहत होकर आत्महत्या करने की बात कही. पुलिस कंट्रोल रूम की सूचना रायसर थाना पुलिस को दी गई. पुलिस ने उसी नंबर पर विक्रम को कॉल किया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया. इसके बाद लोकेशन के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची, तो विक्रम मीणा ने आत्महत्या कर ली थी.

पढ़ें: देर रात दो बेटों के साथ निकला युवक और दे दी जान, दोनों मासूम गंभीर घायल

हिरासत में लिया, फिर छोड़ा: घटना से आक्रोशित ग्रामीणों धरने पर बैठ गए. शुक्रवार को मामला ज्यादा बढ़ता देख भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए. पुलिस ने पूर्व विधायक गोपाल मीणा, जयपुर जिला देहात कांग्रेस जिला अध्यक्ष गोपाल मीणा समेत करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया. हालांकि बाद में छोड़ दिया. शुक्रवार रात को नरेश मीणा भी धरनास्थल पहुंचे. नरेश मीणा ने शव लेकर सीएम हाउस की तरफ कुछ करने की चेतावनी दी और शीघ्र न्याय की मांग की. वहीं पूरे इलाके को पुलिस प्रशासन ने छावनी में तब्दील कर दिया. प्रशासन और परिजनों के बीच वार्ता का दौर शुरू हुआ. पूर्व विधायक गोपाल मीणा, नरेश मीणा, मृतक के परिजनों और पुलिस प्रशासन के बीच वार्ता हुई. परिजनों की अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई.

