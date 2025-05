ETV Bharat / state

रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे 30 में लगा जाम, 20 किलोमीटर तक वाहनों की लगी कतारें - JAM ON RAIPUR JABALPUR NH

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 15, 2025 at 4:19 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 4:30 PM IST 2 Min Read

कवर्धा: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले की चिल्फी घाटी में गुरुवार सुबह एक ट्रक में आई खराबी के कारण नागमोरी घाट में जाम लग गया, जिससे रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे 30 में आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया. देखते ही देखते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. दोपहर तीन बजे तक जाम नहीं खुला, जिसके कारण करीब 20 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई. यात्री परेशान: जाम में फंसे यात्री बस और छोटी गाड़ियों में सफर करने वाले लोग परेशानी होते रहे. हालांकि चिल्फी पुलिस ने लोगों की परेशानी देखते हुए दोपहर में वन-वे खोलने के लिए सड़क के एक हिस्से को क्लियर कराया. छोटे वाहन और यात्री बस को निकाला जा रहा है, लेकिन अब भी मालवाहक बड़ी गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं. 20 किलोमीटर तक वाहनों की लगी कतार (ETV Bharat)

