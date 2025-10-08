ETV Bharat / state

जालोर एसीबी की बड़ी कार्रवाई, एएसआई 50 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

एसीबी ने बागोड़ा थाने के एएसआई कल्याण सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा. आरोपी पहले भी 35 हजार ले चुका था.

एएसआई 50 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार
एएसआई 50 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार (ETV Bharat Jalore)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 8, 2025 at 5:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जालोर: जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बागोड़ा थाने में तैनात सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) कल्याण सिंह को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया. आरोपी ने एक दर्ज मामले में मदद करने के एवज में परिवादी से कुल 65 हजार रुपये की मांग की थी, जिसमें से 35 हजार रुपये वह पहले ही ले चुका था.

राहत दिलाने के नाम पर मांगी रिश्वत: एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एएसआई कल्याण सिंह ने परिवादी से दो आरोपियों का चालान नहीं करने और मामले में राहत दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगी थी. शिकायत की जांच के बाद एसीबी मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई.

इसे भी पढ़ें- एसीबी की कार्रवाई: पंचायत समिति के जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट को 15 हजार की घूस लेते किया गिरफ्तार

अधिकारियों की मौजूदगी में हुई कार्रवाई: यह कार्रवाई जोधपुर रेंज के उपमहानिरीक्षक भुवन भूषण यादव के सुपरविजन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मांगीलाल राठौड़ के नेतृत्व में की गई. एसीबी टीम ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में आरोपी एएसआई को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा.

मामला दर्ज, जांच जारी: मौके से रिश्वत की पूरी राशि बरामद कर ली गई है. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. एसीबी अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि आरोपी ने अपने पद का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ लेने का प्रयास किया. इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

JALORE ACBBRIBERY CASEASI KALYAN SINGHASI CAUGHT TAKING BRIBE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

JEE MAIN 2026: NTA ने डेमो लिंक से बताया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, अभी आवेदन शुरू नहीं

न्यूजीलैंड में तेजी से गर्म हो रहे समुद्र, जानें क्यों...

भारतीय अर्थव्यवस्था पर बदला अमेरिका का सुर, कहा- ऊर्जा जरूरतों के लिए विविधता ला रहा इंडिया

GST 2.0 संशोधन और नवरात्रि के चलते सितंबर में वाहनों की बिक्री 5 प्रतिशत बढ़ी, FADA की रिपोर्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.