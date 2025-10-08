ETV Bharat / state

जालोर एसीबी की बड़ी कार्रवाई, एएसआई 50 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

एएसआई 50 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार ( ETV Bharat Jalore )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 8, 2025 at 5:11 PM IST 2 Min Read