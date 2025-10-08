जालोर एसीबी की बड़ी कार्रवाई, एएसआई 50 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार
एसीबी ने बागोड़ा थाने के एएसआई कल्याण सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा. आरोपी पहले भी 35 हजार ले चुका था.
Published : October 8, 2025 at 5:11 PM IST
जालोर: जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बागोड़ा थाने में तैनात सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) कल्याण सिंह को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया. आरोपी ने एक दर्ज मामले में मदद करने के एवज में परिवादी से कुल 65 हजार रुपये की मांग की थी, जिसमें से 35 हजार रुपये वह पहले ही ले चुका था.
राहत दिलाने के नाम पर मांगी रिश्वत: एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एएसआई कल्याण सिंह ने परिवादी से दो आरोपियों का चालान नहीं करने और मामले में राहत दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगी थी. शिकायत की जांच के बाद एसीबी मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई.
अधिकारियों की मौजूदगी में हुई कार्रवाई: यह कार्रवाई जोधपुर रेंज के उपमहानिरीक्षक भुवन भूषण यादव के सुपरविजन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मांगीलाल राठौड़ के नेतृत्व में की गई. एसीबी टीम ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में आरोपी एएसआई को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा.
मामला दर्ज, जांच जारी: मौके से रिश्वत की पूरी राशि बरामद कर ली गई है. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. एसीबी अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि आरोपी ने अपने पद का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ लेने का प्रयास किया. इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.