दो सगे भाइयों की हत्या का मामला, 31 साल बाद पूर्व बसपा विधायक छोटे सिंह चौहान को उम्रकैद की सजा, वकील की ड्रेस में किया था सरेंडर
उरई में दो सगे भाइयों की हत्या के मामले में दोषी करार पूर्व बसपा विधायक छोटे सिंह चौहान ने गुरुवार को आत्मसर्मपण किया था.
जालौन: उरई के चुर्खी थाना क्षेत्र के बिनौरा बैध गांव में 30 मई 1994 की दोपहर प्रधान के चुनाव की रंजिश को लेकर राजकुमार उर्फ राजा भइया और उनके भाई जगदीश शरण की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पूर्व बसपा विधायक छोटे सिंह चौहान ने 31 साल पुराने इस मामले में गुरुवार को सरेंडर किया. एमपी-एमएलए कोर्ट में न्यायाधीश भारतेंदु सिंह ने पूर्व विधायक को दोषी करार कर देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
जालौन एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला: जालौन जिला सत्र न्यायालय ने गुरुवार को बहुचर्चित बिनौरा बैध गांव में हुए दोहरे हत्याकांड में 31 साल बाद फैसला सुनाया. सुबह से ही जिला न्यायालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया था. सुरक्षा के मद्देनजर 14 थानों का पुलिस बल तैनात किया गया था. पांच सीओ को मौके पर तैनात किया गया था.
वकील की ड्रेस में पहुंचा था पूर्व बसपा विधायक: बैरिकेडिंग के बीच आम नागरिकों का प्रवेश रोका गया. केवल वकीलों और अधिकृत लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति दी गयी. एसपी डॉ दुर्गेश कुमार खुद मौके पर मौजूद रहे. सूचना मिली कि पूर्व बसपा विधायक छोटे सिंह चौहान वकील की पोशाक पहनकर कोर्ट पहुंचे. उन्होंने जज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. कोर्ट ने तत्काल कार्यवाही शुरू की.
कोर्ट से ही छोटे सिंह चौहान को जेल भेजा गया: गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर पूर्व बसपा विधायक छोटे सिंह चौहान को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया गया. अदालत के बाहर मौजूद समर्थकों ने फैसले के विरोध में नारेबाजी की. समर्थकों ने इसे राजनीतिक साजिश बताया. वहीं दोनों भाइयों के परिजनों ने इस न्याय की जीत बताया.
प्रधानी चुनाव की रंजिश में हुई थी दो भाइयों की हत्या: यह हत्याकांड 30 मई 1994 को चुर्खी थाना क्षेत्र के बिनौरा बैध गांव में हुआ था. प्रधानी चुनाव की रंजिश में राजकुमार उर्फ राजा भइया और उनके भाई जगदीश शरण की गोलियों से हत्या कर दी गई थी. इस केस में छोटे सिंह चौहान समेत कई लोगों के नाम सामने आए थे. 1995 से मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई थी.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण खारिज नहीं हुआ था केस: पुलिस की विवेचना में दोहरे हत्याकांड में छोटे सिंह चौहान, अखिलेश कृष्ण मुरारी, बच्चा सिंह, छुन्ना सिंह के नाम भी शामिल किए गए थे. 18 फरवरी 1995 को सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायालय में शुरू हुआ था. वर्ष 2007 में बीएसपी के टिकट पर कालपी विधानसभा सीट से छोटे सिंह चौहान विधायक बने.
प्रदेश सरकार ने केस वापस लिया था: हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद छोटे सिंह का केस प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया था. छोटे सिंह की पत्रावली अपर सत्र एफटीसी ने 19 मई 2005 को समाप्त कर दी थी. इसके बाद वादी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. 24 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के आदेश को निरस्त हुए एमपी-एमएलए कोर्ट में शीघ्र सुनवाई का आदेश दिया था.
सोशल मीडिया पर समर्थकों को कोर्ट बुलाया था: शीर्ष अदालत ने एमपी-एमएलए कोर्ट में शीघ्र सुनवाई के आदेश दिए. इसके बाद से छोटे सिंह चौहान फरार चल रहे थे. बुधवार रात उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली और इस मामले को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया. उन्होंने समर्थकों से गुरुवार को कोर्ट पहुंचने की अपील की थी. उम्रकैद की सजा के बाद उनका राजनीतिक जीवन समाप्त माना जा रहा है.
