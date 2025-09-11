ETV Bharat / state

दो सगे भाइयों की हत्या का मामला, 31 साल बाद पूर्व बसपा विधायक छोटे सिंह चौहान को उम्रकैद की सजा, वकील की ड्रेस में किया था सरेंडर

जालौन: उरई के चुर्खी थाना क्षेत्र के बिनौरा बैध गांव में 30 मई 1994 की दोपहर प्रधान के चुनाव की रंजिश को लेकर राजकुमार उर्फ राजा भइया और उनके भाई जगदीश शरण की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पूर्व बसपा विधायक छोटे सिंह चौहान ने 31 साल पुराने इस मामले में गुरुवार को सरेंडर किया. एमपी-एमएलए कोर्ट में न्यायाधीश भारतेंदु सिंह ने पूर्व विधायक को दोषी करार कर देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

जालौन एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला: जालौन जिला सत्र न्यायालय ने गुरुवार को बहुचर्चित बिनौरा बैध गांव में हुए दोहरे हत्याकांड में 31 साल बाद फैसला सुनाया. सुबह से ही जिला न्यायालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया था. सुरक्षा के मद्देनजर 14 थानों का पुलिस बल तैनात किया गया था. पांच सीओ को मौके पर तैनात किया गया था.

वकील की ड्रेस में पहुंचा था पूर्व बसपा विधायक: बैरिकेडिंग के बीच आम नागरिकों का प्रवेश रोका गया. केवल वकीलों और अधिकृत लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति दी गयी. एसपी डॉ दुर्गेश कुमार खुद मौके पर मौजूद रहे. सूचना मिली कि पूर्व बसपा विधायक छोटे सिंह चौहान वकील की पोशाक पहनकर कोर्ट पहुंचे. उन्होंने जज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. कोर्ट ने तत्काल कार्यवाही शुरू की.

कोर्ट से ही छोटे सिंह चौहान को जेल भेजा गया: गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर पूर्व बसपा विधायक छोटे सिंह चौहान को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया गया. अदालत के बाहर मौजूद समर्थकों ने फैसले के विरोध में नारेबाजी की. समर्थकों ने इसे राजनीतिक साजिश बताया. वहीं दोनों भाइयों के परिजनों ने इस न्याय की जीत बताया.

प्रधानी चुनाव की रंजिश में हुई थी दो भाइयों की हत्या: यह हत्याकांड 30 मई 1994 को चुर्खी थाना क्षेत्र के बिनौरा बैध गांव में हुआ था. प्रधानी चुनाव की रंजिश में राजकुमार उर्फ राजा भइया और उनके भाई जगदीश शरण की गोलियों से हत्या कर दी गई थी. इस केस में छोटे सिंह चौहान समेत कई लोगों के नाम सामने आए थे. 1995 से मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई थी.