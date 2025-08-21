ETV Bharat / state

शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील अब होगी परशुरामपुरी; केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी स्वीकृति - SHAHJAHANPUR NEWS

जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि लोगों की मांग थी, कि जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर परशुरामपुरी रखा जाए.

शाहजहांपुर में जलालाबाद तहसील अब होगी परशुरामपुरी.
शाहजहांपुर में जलालाबाद तहसील अब होगी परशुरामपुरी. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 9:14 AM IST

3 Min Read

शाहजहांपुर: जिले की जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया जाएगा. केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. गृह मंत्रालय के अवर सचिव उन्नीकृष्णन ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है. अब आगे की प्रक्रिया के बाद शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील का नाम परिवर्तित होकर परशुरामपुरी हो जाएगा.

जलालाबाद तहसील शाहजहांपुर जिला मुख्यालय से 32 किलोमीटर दूर है. कस्बे में ही भगवान परशुराम का विशाल मंदिर है. पिछले कई साल से जलालाबाद के स्थानीय लोग इसे परशुरामपुरी नाम देने की मांग कर रहे थे. इसको लेकर कई बार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजे गए.

केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जितिन प्रसाद ने कई बार भगवान परशुराम मंदिर के दर्शन किए. करोड़ों रुपए की लागत से परशुराम मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है. परशुरामपुरी नाम की घोषणा होने के बाद लोगों में खुशी का माहौल है.

गृह मंत्रालय की स्वीकृति के बाद लोगों में खुशी. (Video Credit: ETV Bharat)

क्या कहते हैं इतिहासकार: इतिहासकार विकास खुराना बताते हैं, कि यह स्थान परशुरामपुरी नाम से विख्यात था. सन् 1034 के आसपास यह स्थान जोगी खेड़ा के नाम से जाना जाता था, लेकिन प्रयागराज धाम में इसको परशुरामपुरी के नाम से ही जाना जाता था.

आगे चलकर शासक अहमद खान ने बेटे जलालुद्दीन की बेगम को यह जगह मेहर के तौर पर दे दी थी. तब से इसका नाम जलालाबाद हो गया. यहां पहले से मंदिर था. खुदाई में परशुराम जी का परसा भी निकला था. एक स्थान उबरिया है, जहां पर परशुरामजी द्वारा पिंडदान किया गया था. इसके अलावा परशुराम जी के पिता जगदग्नि ऋषि का आश्रम भी यहीं पर था. नाम बदलने से प्राचीन गौरव की स्थापना हुई है.

भगवान परशुराम मंदिर के महंत सत्यदेव पांडे का कहना है, कि उनका और पूरे समाज का प्रयास रहा कि जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी रखा जाए. इसके लिए संघर्ष करना पड़ा. अब परशुरामपुरी नाम घोषित होने के बाद पूरे क्षेत्र में खुशी मनाई जा रही है.

स्थानीय लोगों की मांग: परशुराम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष असित पाठक का कहना है, कि वह लंबे समय से जलालाबाद का नाम बदलवाने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे. उन्होंने लगातार अलग-अलग मंच से जलालाबाद का नाम बदलवाने की मांग रखी. लंबा संघर्ष किया और अब नाम बदलने की मांग को गृह मंत्रालय से स्वीकृति मिली है. यह बहुत ही खुशी की बात है.

जलालाबाद का नाम बदलने से गुलामी की निशानी मिट जाएगी. वहीं, मुस्लिम व्यापारी सलाउद्दीन ने कहा कि हमने मंत्री जितिन प्रसाद के ट्विटर हैंडल पर नाम बदलने वाली खबर देखी थी. यह मांग हिंदू समाज लंबे अरसे से करता आ रहा है. अब नाम बदल गया है, तो यह फैसला स्वागतयोग्य है.

जल्द लगेगी कैबिनेट की मुहर: जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि लोगों की मांग थी, कि जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर परशुरामपुरी रखा जाए. इसके बाद उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्ताव भेजा गया था.

उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय से अनापत्ति मांगी थी, जिस पर अब गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दे दी गई है. इसके बाद अब नाम बदलने का प्रस्ताव नगर विकास विभाग में जाएगा. यहां से इस प्रस्ताव को कैबिनेट भेजा जाएगा. कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही जलालाबाद का नाम बदल जाएगा.

यह भी पढ़ें: सेहत का खजाना है मशरूम वाली ये चाय; कैंसर-ट्यूमर से बचाएगी, शुगर-बीपी भी रहेगा कंट्रोल, जानिए कैसे बनती है

शाहजहांपुर: जिले की जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया जाएगा. केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. गृह मंत्रालय के अवर सचिव उन्नीकृष्णन ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है. अब आगे की प्रक्रिया के बाद शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील का नाम परिवर्तित होकर परशुरामपुरी हो जाएगा.

जलालाबाद तहसील शाहजहांपुर जिला मुख्यालय से 32 किलोमीटर दूर है. कस्बे में ही भगवान परशुराम का विशाल मंदिर है. पिछले कई साल से जलालाबाद के स्थानीय लोग इसे परशुरामपुरी नाम देने की मांग कर रहे थे. इसको लेकर कई बार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजे गए.

केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जितिन प्रसाद ने कई बार भगवान परशुराम मंदिर के दर्शन किए. करोड़ों रुपए की लागत से परशुराम मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है. परशुरामपुरी नाम की घोषणा होने के बाद लोगों में खुशी का माहौल है.

गृह मंत्रालय की स्वीकृति के बाद लोगों में खुशी. (Video Credit: ETV Bharat)

क्या कहते हैं इतिहासकार: इतिहासकार विकास खुराना बताते हैं, कि यह स्थान परशुरामपुरी नाम से विख्यात था. सन् 1034 के आसपास यह स्थान जोगी खेड़ा के नाम से जाना जाता था, लेकिन प्रयागराज धाम में इसको परशुरामपुरी के नाम से ही जाना जाता था.

आगे चलकर शासक अहमद खान ने बेटे जलालुद्दीन की बेगम को यह जगह मेहर के तौर पर दे दी थी. तब से इसका नाम जलालाबाद हो गया. यहां पहले से मंदिर था. खुदाई में परशुराम जी का परसा भी निकला था. एक स्थान उबरिया है, जहां पर परशुरामजी द्वारा पिंडदान किया गया था. इसके अलावा परशुराम जी के पिता जगदग्नि ऋषि का आश्रम भी यहीं पर था. नाम बदलने से प्राचीन गौरव की स्थापना हुई है.

भगवान परशुराम मंदिर के महंत सत्यदेव पांडे का कहना है, कि उनका और पूरे समाज का प्रयास रहा कि जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी रखा जाए. इसके लिए संघर्ष करना पड़ा. अब परशुरामपुरी नाम घोषित होने के बाद पूरे क्षेत्र में खुशी मनाई जा रही है.

स्थानीय लोगों की मांग: परशुराम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष असित पाठक का कहना है, कि वह लंबे समय से जलालाबाद का नाम बदलवाने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे. उन्होंने लगातार अलग-अलग मंच से जलालाबाद का नाम बदलवाने की मांग रखी. लंबा संघर्ष किया और अब नाम बदलने की मांग को गृह मंत्रालय से स्वीकृति मिली है. यह बहुत ही खुशी की बात है.

जलालाबाद का नाम बदलने से गुलामी की निशानी मिट जाएगी. वहीं, मुस्लिम व्यापारी सलाउद्दीन ने कहा कि हमने मंत्री जितिन प्रसाद के ट्विटर हैंडल पर नाम बदलने वाली खबर देखी थी. यह मांग हिंदू समाज लंबे अरसे से करता आ रहा है. अब नाम बदल गया है, तो यह फैसला स्वागतयोग्य है.

जल्द लगेगी कैबिनेट की मुहर: जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि लोगों की मांग थी, कि जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर परशुरामपुरी रखा जाए. इसके बाद उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्ताव भेजा गया था.

उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय से अनापत्ति मांगी थी, जिस पर अब गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दे दी गई है. इसके बाद अब नाम बदलने का प्रस्ताव नगर विकास विभाग में जाएगा. यहां से इस प्रस्ताव को कैबिनेट भेजा जाएगा. कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही जलालाबाद का नाम बदल जाएगा.

यह भी पढ़ें: सेहत का खजाना है मशरूम वाली ये चाय; कैंसर-ट्यूमर से बचाएगी, शुगर-बीपी भी रहेगा कंट्रोल, जानिए कैसे बनती है

For All Latest Updates

TAGGED:

SHAHJAHANPUR PARSHURAMPURIJALALABAD TEHSIL OF SHAHJAHANPURJALALABAD RENAMED AS PARSHURAMPURIशाहजहांपुर परशुरामपुरी नाम बदलाSHAHJAHANPUR NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

यूपी में बाढ़-बारिश; मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, सीएम योगी ने अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

SDM ज्योति मौर्य का पति आलोक 2 गरीब बच्चियों को बनाएगा IAS अफसर, उठाया पढ़ाई का जिम्मा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.