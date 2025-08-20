लखनऊ: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद कस्बे का नाम अब आधिकारिक रूप से बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने इस संबंध में राज्य सरकार को अपनी अनापत्ति आदेश (No Objection Certificate) जारी कर दिया है. गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को नए नाम की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है. नए नाम की वर्तनी देवनागरी (हिंदी), रोमन (अंग्रेजी) और क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार की गई है. यह बदलाव केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की पहल पर हुआ है, जिन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया है.

गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि अब जलालाबाद से परशुरामपुरी नाम को राजपत्र में अधिसूचित करें. इसकी प्रतियां संबंधित विभागों, जैसे भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून और लखनऊ के भू-स्थानिक आंकड़ा केंद्रों, डाक विभाग, रेल मंत्रालय और अन्य को भेजे. इस बदलाव का उद्देश्य क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को और मजबूत करना बताया जा रहा है.

वहीं, जितिन प्रसाद ने कहा, यह निर्णय क्षेत्र की जनता की भावनाओं का सम्मान है. मैं इस पहल को मंजूरी देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार का धन्यवाद करता हूं. जितिन प्रसाद ने कहा कि परशुरामपुरी नाम न केवल ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करता है, बल्कि क्षेत्र के विकास को भी नई दिशा देगा. उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही इस बदलाव को लागू करने के लिए औपचारिक अधिसूचना जारी करेगी. इसके बाद सभी आधिकारिक दस्तावेजों और मानचित्रों में जलालाबाद की जगह परशुरामपुरी नाम का उपयोग होगा. यह कदम सांस्कृतिक पुनर्जनन और क्षेत्रीय गौरव को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

बता दें कि परशुरामपुरी नाम भगवान परशुराम से प्रेरित है, जो हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और पूजनीय व्यक्तित्व हैं. स्थानीय लोगों की मांग रही है कि यह नाम उनकी धार्मिक भावनाओं और क्षेत्र की विरासत को सम्मान देता है.



यह भी पढ़ें: यूपी के 3 हीरो जिन्होंने आजादी के लिए हंसते-हंसते एक ही दिन दी थी जान, एक ही जिले में पले-बढ़े थे.

यह भी पढ़ें: 'काकोरी कांड' से दहल गई थी ब्रिटिश हुकूमत, जानिए कहां बनी थी लूट की प्लानिंग, अशफाक उल्ला ने किसे लिखा था अंतिम पत्र

