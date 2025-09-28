बरेली हिंसा पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा- योगी सरकार में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, कानून करेगा अपना काम
उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह रविवार को निजी कार्यक्रम में कुशीनगर पहुंचे.
Published : September 28, 2025 at 4:42 PM IST
कुशीनगर: उत्तर प्रदेश सरकार के दो मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और दयाशंकर सिंह रविवार को निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कुशीनगर पहुंचे. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. मीडिया से बातचीत के दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बरेली में हुई हिंसा पर बयान दिया.
जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, यह योगी जी की सरकार है. गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अपने धर्म का सम्मान करिए, लेकिन सड़कों पर उत्पात किसी कीमत पर न होना चाहिए. कानून अपना काम करेगा और दोषियों को सबक सिखाएगा. उन्होंने योगी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योगी सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं और व्यापारी खुशहाल हैं.
जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि मोदी-योगी की डबल इंजन की सरकार गांव और गरीब की भलाई के लिए दिन-रात काम कर रही है. उन्होंने बिहार चुनाव में कांग्रेस के पिछड़ा संकल्प पत्र पर भी निशाना साधा. स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस ने पिछड़ा आयोग नहीं बनाया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछड़ा आयोग का गठन किया और चिकित्सा में पिछड़ों को आरक्षण दिया.
उन्होंने दावा किया कि सरकार आज गरीबों को मकान, किसानों को सम्मान निधि, बेटियों की मुफ्त शादी, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, आयुष्मान इलाज और शिक्षा-स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं दे रही है. योगी सरकार में कानून का राज है और आगे भी कानून का ही राज रहेगा.
