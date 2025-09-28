ETV Bharat / state

बरेली हिंसा पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा- योगी सरकार में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, कानून करेगा अपना काम

उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह रविवार को निजी कार्यक्रम में कुशीनगर पहुंचे.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 4:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुशीनगर: उत्तर प्रदेश सरकार के दो मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और दयाशंकर सिंह रविवार को निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कुशीनगर पहुंचे. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. मीडिया से बातचीत के दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बरेली में हुई हिंसा पर बयान दिया.

जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, यह योगी जी की सरकार है. गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अपने धर्म का सम्मान करिए, लेकिन सड़कों पर उत्पात किसी कीमत पर न होना चाहिए. कानून अपना काम करेगा और दोषियों को सबक सिखाएगा. उन्होंने योगी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योगी सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं और व्यापारी खुशहाल हैं.

कुशीनगर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह (Video Credit: UP Govt Media Cell)

जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि मोदी-योगी की डबल इंजन की सरकार गांव और गरीब की भलाई के लिए दिन-रात काम कर रही है. उन्होंने बिहार चुनाव में कांग्रेस के पिछड़ा संकल्प पत्र पर भी निशाना साधा. स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस ने पिछड़ा आयोग नहीं बनाया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछड़ा आयोग का गठन किया और चिकित्सा में पिछड़ों को आरक्षण दिया.

Photo Credit- UP Govt Media Cell
कुशीनगर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह (Photo Credit- UP Govt Media Cell)

उन्होंने दावा किया कि सरकार आज गरीबों को मकान, किसानों को सम्मान निधि, बेटियों की मुफ्त शादी, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, आयुष्मान इलाज और शिक्षा-स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं दे रही है. योगी सरकार में कानून का राज है और आगे भी कानून का ही राज रहेगा.

यह भी पढ़ें- इस बार फेस्टिव सीजन में यात्रियों की चांदी; वापसी की यात्रा पर किराए में 20% की छूट, लखनऊ से चलेंगी 50 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें

For All Latest Updates

TAGGED:

BAREILLY VIOLENCE YOGI GOVTMINISTER SWATANTRA DEV SINGHMINISTER DAYA SHANKAR SINGHJAL SHAKTI TRANSPORT MINISTERSWATANTRA DEV SINGH IN KUSHINAGAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

AC कर रहा आंखें खराब! स्टडी में खुलासा; ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम बढ़ी, कैसे करें बचाव

यूपी के लोगों को मिला बड़ा तोहफा; हर वर्ग के लिए 10,866 नए आशियाने बनाए जाएंगे, 21 रीयल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी

आयुष मेडिकल कॉलेजों में एमडी की सीटों पर काउंसिलिंग शुरू, जानें कितनी सीटों पर मिलेगा प्रवेश?

काशी के इस मंदिर में केवल झरोखे से 'काली यंत्र' के दर्शन; विध्वंस करने पहुंची औरंगजेब की पूरी सेना हो गई थी बीमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.