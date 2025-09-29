ETV Bharat / state

उन्नाव में जल जीवन मिशन की पोल खुली; टेस्टिंग के दौरान पाइप फटा, लोगों को हुई परेशानी

अमृत योजना का पाइप टेस्टिंग में फटा ( Photo Credit: ETV Bharat )

September 29, 2025

उन्नाव: शहर में अमृत योजना के तहत डाली गई पाइपलाइन की पोल सोमवार दोपहर में खुल गयी. यहां जिला अधिकारी कार्यालय के पास बीच सड़क पर अचानक पाइप फट गया. पाइप फटते ही तेज धार का फव्वारा निकल पड़ा और देखते ही देखते सड़क पर हजारों लीटर पानी बह गया. इस वजह से न सिर्फ जलभराव की समस्या खड़ी हुई, बल्कि कई घंटों तक यातायात भी प्रभावित रहा. जलभराव से गुजरना हुआ मुश्किल: राहगीर वैभव पांडेय ने कहा कि सुबह अचानक सड़क पर पानी का फव्वारा फूटने लगा. कुछ ही देर में सड़क तालाब जैसी दिखाई देने लगी. जलभराव से गुजरना मुश्किल हो गया और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. दोपहिया वाहन पानी में धंस गए. वहीं चारपहिया वाहन लंबे जाम में फंसे रहे. लोग मजबूरी में वैकल्पिक रास्तों से होकर गुजरे. टेस्टिंग के दौरान पाइप फट गया था (Photo Credit: ETV Bharat)

क्वालिटी पर उठे सवालिया निशान: राहगीर आदित्य प्रताप ने कहा कि अमृत योजना के तहत हाल ही में इस क्षेत्र में पाइपलाइन डाली गई थी. योजना का उद्देश्य लोगों को बेहतर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना था, लेकिन पाइप फटने से क्वालिटी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल और निगरानी की कमी के कारण ही यह स्थिति हुई है. कई घंटे बाद हुई पाइप की मरम्मत: पाइप फटने के कई घंटे बाद नगरपालिका और जल निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मरम्मत कार्य शुरू कराया. तब तक हजारों लीटर पानी सड़क पर बह चुका था. राहगीरों ने कहा कि करोड़ों रुपये की अमृत योजना की सच्चाई इससे उजागर हो गई है. यदि नई पाइपलाइन ही कुछ ही महीनों में फट जाए, तो यह साफ है कि क्वालिटी से समझौता किया गया है. दोषी के खिलाफ होगी कार्रवाई: अपर जिलाधिकारी जल जीवन मिशन विधेश कुमार ने बताया कि टेस्टिंग के दौरान एक पाइप फट गया था, जिसकी वजह से काफी तेज पानी बहने लगा था. जांच की जा रही है. जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

