69वीं राज्य स्तरीय बाॅस्केटबाॅल प्रतियोगिता, जैसलमेर अकादमी का जलवा, दोनों वर्गों में जीता खिताब
बाड़मेर में हुई बास्केटबॉल प्रतियोगिता में जैसलमेर अकादमी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 और 17 वर्ष वर्ग में जीत हासिल की.
Published : October 5, 2025 at 8:58 AM IST
बाड़मेर: जिले के हाई स्कूल मैदान पर आयोजित 69वीं राज्य स्तरीय विद्यालयी बास्केटबॉल प्रतियोगिता में रोमांच चरम पर रहा. शनिवार रात दूधिया रोशनी में खेले गए फाइनल मुकाबलों में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी. प्रतियोगिता का आयोजन रामूबाई गणेशमल गोलेच्छा राउमावि नेहरू नगर द्वारा किया गया.
जैसलमेर अकादमी की रोमांचक जीत: 19 वर्ष वर्ग के फाइनल में जैसलमेर अकादमी का मुकाबला जयपुर प्रथम से हुआ. यह मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जिसमें दोनों टीमों ने आखिरी मिनट तक शानदार संघर्ष किया. आखिरकार जैसलमेर अकादमी ने 2 अंकों के अंतर से जीत दर्ज की. जैसलमेर ने 60 अंक बनाए, जबकि जयपुर प्रथम 58 अंक पर रुक गई. 17 वर्ष वर्ग के फाइनल में जैसलमेर अकादमी ने खेल छात्रावास सीकर को 3 अंकों के अंतर से हराकर खिताब अपने नाम किया. जैसलमेर अकादमी ने 58 अंक जुटाए, जबकि सीकर की टीम 55 अंकों तक सीमित रही.
तीसरे स्थान पर रहा बाड़मेर: 17 वर्ष वर्ग के हार्डलाइन मैच में बाड़मेर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बीकानेर को 68-45 के अंतर से हराया और तीसरा स्थान प्राप्त किया. वहीं 19 वर्ष वर्ग के हार्डलाइन मैच में सत्र पर्यन्त सीकर ने श्रीगंगानगर को 68-45 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया.
सेमीफाइनल मुकाबलों में भी रहा रोमांच: 17 वर्ष वर्ग के पहले सेमीफाइनल में खेल छात्रावास सीकर ने बाड़मेर को 57-46 से हराया. वहीं दूसरे सेमीफाइनल में जैसलमेर अकादमी ने बीकानेर को 42-20 के भारी अंतर से मात दी. 19 वर्ष वर्ग के पहले सेमीफाइनल में जैसलमेर अकादमी ने सत्र पर्यन्त सीकर को 65-47 से हराकर फाइनल में जगह बनाई. दूसरे सेमीफाइनल में जयपुर प्रथम ने श्रीगंगानगर को 59-35 से पराजित किया.
इस दौरान हमीरपुरा मठ के महंत नारायणपुरी महाराज, गंगागिरी मठ के महंत खुशालगिरी महाराज, रावत त्रिभुवन सिंह, पीसीसी सचिव आजाद सिंह राठौड़, कृषि मंडी संस्थान के उपाध्यक्ष रोशन वडेरा, समाजसेवी स्वरूप जसमतिया और लक्ष्मण कड़वासरा बतौर अतिथि उपस्थित रहे. अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय लिया और फाइनल मुकाबलों की शुरुआत करवाई. उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की प्रेरणा दी.