ETV Bharat / state

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की जासूसी कर रहा था हनीफ खान, जैसलमेर से किया गिरफ्तार

भारतीय सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर को साझा करने के आरोप में सीआईडी इंटेलिजेंस ने हनीफ खान नाम के जासूस को पकड़ा है.

Arrest on charges of espionage
जासूसी के आरोप में पकड़ा गया हनीफ खान (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2025 at 8:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान की सीआईडी इंटेलिजेंस ने एक बड़ी कार्रवाई में जैसलमेर से एक जासूस हनीफ खान को गिरफ्तार किया है. हनीफ खान पैसों के लालच में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भारतीय सेना से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था. आईजी (सीआईडी-सुरक्षा) डॉ विष्णुकांत ने बताया कि सीआईडी इंटेलिजेंस राजस्थान की टीम राज्य में जासूसी गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही थी. इसी दौरान उन्हें हनीफ खान पुत्र मीर खान (47) निवासी बासनपीर जुनी थाना सदर, हाल बाहल थाना पीटीएम मोहनगढ़, जैसलमेर की गतिविधियां संदिग्ध लगी. जांच में सामने आया कि वह सोशल मीडिया के जरिए लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था. उल्लेखनीय है कि 2025 में जैसलमेर से जासूसी के आरोप में यह चौथी गिरफ्तारी है.

ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी भी भेजी: हनीफ खान भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास बाहल गांव का रहने वाला है. जिससे उसका सीमावर्ती क्षेत्रों मोहनगढ़, घड़साना एवं अन्य में आसानी से आना-जाना था. पूछताछ में पता चला कि वह महत्वपूर्ण सैन्य संस्थानों और सेना के मूवमेंट की जानकारी रखता था. यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी वह पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क में था और सेना के आवागमन की जानकारी साझा कर रहा था.

पढ़ें: डीआरडीओ के गेस्ट हाउस का मैनेजर जासूसी के शक में दबोचा, पूछताछ में जुटी एजेंसियां

पूछताछ और मोबाइल जांच से खुले राज: केंद्रीय पूछताछ केंद्र जयपुर पर विभिन्न आसूचना एजेंसियों द्वारा पूछताछ और मोबाइल की तकनीकी जांच में यह भी साबित हुआ कि वह पैसों के बदले सेना की सामरिक जानकारी आईएसआई को दे रहा था. इन गंभीर आरोपों के पुख्ता सबूत मिलने के बाद सीआईडी इंटेलिजेंस ने राजकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज कर गुरुवार को हनीफ खान को गिरफ्तार कर लिया.

For All Latest Updates

TAGGED:

JAISALMER MAN ARRESTED FOR SPYINGSPY FOR PAKISTAN ISIRAJASTHAN CID INTELLIGENCEपाकिस्तानी के लिए जासूसीARREST ON CHARGES OF ESPIONAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

19 घंटे के लिए बंद रहेगा खाटूश्याम जी मंदिर, जानिए कारण

शारदीय नवरात्रि 2025: चौथे दिन मां कूष्माण्डा की करें आराधना, मिलेगी कष्टों से मुक्ति

वेनेजुएला में 6.2 तीव्रता का आया भूकंप, धरती कांपने से दहशत में लोग

राजस्थान कांग्रेस: पार्टी ने 30 पर्यवेक्षकों को जिले किए आवंटित, कई के पास दो-दो जिले

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.