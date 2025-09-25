ETV Bharat / state

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की जासूसी कर रहा था हनीफ खान, जैसलमेर से किया गिरफ्तार

जयपुर: राजस्थान की सीआईडी इंटेलिजेंस ने एक बड़ी कार्रवाई में जैसलमेर से एक जासूस हनीफ खान को गिरफ्तार किया है. हनीफ खान पैसों के लालच में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भारतीय सेना से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था. आईजी (सीआईडी-सुरक्षा) डॉ विष्णुकांत ने बताया कि सीआईडी इंटेलिजेंस राजस्थान की टीम राज्य में जासूसी गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही थी. इसी दौरान उन्हें हनीफ खान पुत्र मीर खान (47) निवासी बासनपीर जुनी थाना सदर, हाल बाहल थाना पीटीएम मोहनगढ़, जैसलमेर की गतिविधियां संदिग्ध लगी. जांच में सामने आया कि वह सोशल मीडिया के जरिए लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था. उल्लेखनीय है कि 2025 में जैसलमेर से जासूसी के आरोप में यह चौथी गिरफ्तारी है.

ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी भी भेजी: हनीफ खान भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास बाहल गांव का रहने वाला है. जिससे उसका सीमावर्ती क्षेत्रों मोहनगढ़, घड़साना एवं अन्य में आसानी से आना-जाना था. पूछताछ में पता चला कि वह महत्वपूर्ण सैन्य संस्थानों और सेना के मूवमेंट की जानकारी रखता था. यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी वह पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क में था और सेना के आवागमन की जानकारी साझा कर रहा था.