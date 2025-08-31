ETV Bharat / state

जैसलमेर और फ्रांस का कार्कसोन शहर बने ट्विन सिटी, जनिए क्या होगा इसमें खास - JAISALMER TWIN CITY AGREEMENT

एमओयू के तहत प्रयास किया जाएगा कि कारकासोन की तर्ज पर जैसलमेर में भी पर्यटन को बढ़ावा मिले.

जैसलमेर और फ्रांस का कार्कसोन बने ट्विन सिटी
जैसलमेर और फ्रांस का कार्कसोन बने ट्विन सिटी (फोटो ईटीवी भारत जैसलमेर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 31, 2025 at 4:23 PM IST

जैसलमेर: मरुस्थलीय नगर जैसलमेर और फ्रांस का ऐतिहासिक शहर कार्कसोन अब आधिकारिक रूप से 'ट्विन सिटी' बन गए हैं. जैसलमेर और फ्रांस के ऐतिहासिक शहर कार्कसोन के बीच “ट्विनिंग ऑफ सिटीज” कांसेप्ट के तहत शनिवार को एक महत्वपूर्ण समझौता सम्पन्न हुआ. इस पहल का उद्देश्य दोनों शहरों की समृद्ध संस्कृति, विरासत और विकासात्मक अनुभवों को साझा करना है.

समझौते पर हस्ताक्षर कार्कसोन के मेयर जेरार्ड लैरा एवं जैसलमेर नगरपरिषद आयुक्त लजपाल सिंह द्वारा किए गए. इस अवसर पर जैसलमेर की समृद्ध धरोहर और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हुए सांस्कृतिक प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे. आधिकारिक हस्ताक्षर के साथ यह पहल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैसलमेर को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.

कार्कसोन फ्रांस समझौता
कार्कसोन फ्रांस समझौता (फोटो ईटीवी भारत जैसलमेर)

“ट्विनिंग ऑफ सिटीज” मॉडल के माध्यम से दोनों नगर अब एक-दूसरे के अनुभवों और विशेषज्ञताओं को साझा करेंगे. इसमें विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने, विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण, स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण तथा स्मार्ट मास्टर प्लान तैयार करने पर बल दिया जाएगा. इससे आने वाले वर्षों में जैसलमेर के शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी.

जैसलमेर की वैश्विक पहचान को मिलेगा बल
जैसलमेर की वैश्विक पहचान को मिलेगा बल (फोटो ईटीवी भारत जैसलमेर)

पर्यटन को मिलेगा वैश्विक प्रोत्साहन : जैसलमेर और कार्कसोन दोनों ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल अपने-अपने किलों और ऐतिहासिक महत्व के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध हैं. कार्कसोन शहर अपनी मध्यकालीन वास्तुकला और सुदृढ़ किलेबंदी के लिए जाना जाता है, वहीं जैसलमेर अपने ‘सोनार किले’ और सुनहरी धरोहर के लिए अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करता है. ऐसे में यह साझेदारी दोनों शहरों को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और सशक्त रूप से स्थापित करेगी.

विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते से जैसलमेर में न केवल पर्यटन उद्योग को मजबूती मिलेगी बल्कि स्थानीय कारीगरों और कलाकारों को भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा. साथ ही जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे विषयों पर साझा कार्य योजनाएं शहर के सतत विकास में सहायक सिद्ध होंगी.

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को मिलेगा नया मंच
ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को मिलेगा नया मंच (फोटो ईटीवी भारत जैसलमेर)

वैश्विक पहचान को मिलेगा बल : जैसलमेर नगरपरिषद आयुक्त लजपाल सिंह ने कहा कि यह साझेदारी शहर के सुनियोजित विकास और संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी. वहीं कार्कसोन के मेयर जेरार्ड लैरा ने विश्वास जताया कि दोनों नगर मिलकर एक-दूसरे की धरोहर और अनुभवों को साझा करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए नई मिसाल कायम करेंगे.

ज्वॉइंट सिटी एग्रीमेंट
ज्वॉइंट सिटी एग्रीमेंट (फोटो ईटीवी भारत जैसलमेर)

वहीं जैसलमेर राज परिवार के पूर्व महारावल चैतन्यराज सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि यह समझौता न केवल जैसलमेर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान देगा, बल्कि राजस्थान और भारत के सांस्कृतिक गौरव को भी दुनिया भर में प्रसारित करने का माध्यम बनेगा.

इसे भी पढ़ें: जैसलमेर के इतिहास पर विवाद, मराठा राजवंश के शासन पर पूर्व राज परिवार का एतराज

इसे भी पढ़ें: हैप्पी बर्थडे जैसलमेर: स्वर्णनगरी ने गर्व और उल्लास से आज मनाया 870वां स्थापना दिवस

