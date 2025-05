ETV Bharat / state

'भारत-पाक गली मोहल्ले का झगड़ा नहीं, जल्द पाकिस्तान को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब' - JAIRAM THAKUR ON INDI ALLIANCE

जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : May 6, 2025 at 12:15 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 2:11 PM IST 2 Min Read

मंडी: पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन को लेकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं की ओर से लगातार बयानबाजी की जा रही है. इस पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में अपनी प्रतिक्रिया दी है. जयराम ठाकुर का कहना है कि 'पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए हालात गली-मोहल्ले के झगड़े जैसे नहीं है. केंद्र सरकार ने पहलगाम की आंतकी घटना को गंभीरता से लिया है. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, अगर दो देशों के बीच युद्ध की संभावना बन रही है तो हमारी तैयारी भी ऐसी होनी चाहिए. पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले लेकर कार्रवाई भी की है, लेकिन इस कार्रवाई पर सेना और केंंद्र सरकार पर सवाल उठाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. दोनों देशों के बीच पैदा हुआ ये तनाव कोई गली-मोहल्ले का झगड़ा नहीं है और यदि सच में कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने इस घटना पर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने पर समर्थन दिया है तो उन्हें सयंम भी रखना होगा. उन्हें ये ख्याल रखना होगा कि बड़ी कार्रवाई करने के लिए हमेशा समय लगता है और अमेरिका जैसे देश को भी लादेन के खिलाफ कार्रवाई करने में 10 साल लग गए थे.' 'भारत-पाक गली मोहल्ले का झगड़ा नहीं (ETV Bharat)

मंडी: पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन को लेकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं की ओर से लगातार बयानबाजी की जा रही है. इस पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में अपनी प्रतिक्रिया दी है. जयराम ठाकुर का कहना है कि 'पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए हालात गली-मोहल्ले के झगड़े जैसे नहीं है. केंद्र सरकार ने पहलगाम की आंतकी घटना को गंभीरता से लिया है. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, अगर दो देशों के बीच युद्ध की संभावना बन रही है तो हमारी तैयारी भी ऐसी होनी चाहिए. पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले लेकर कार्रवाई भी की है, लेकिन इस कार्रवाई पर सेना और केंंद्र सरकार पर सवाल उठाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. दोनों देशों के बीच पैदा हुआ ये तनाव कोई गली-मोहल्ले का झगड़ा नहीं है और यदि सच में कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने इस घटना पर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने पर समर्थन दिया है तो उन्हें सयंम भी रखना होगा. उन्हें ये ख्याल रखना होगा कि बड़ी कार्रवाई करने के लिए हमेशा समय लगता है और अमेरिका जैसे देश को भी लादेन के खिलाफ कार्रवाई करने में 10 साल लग गए थे.' 'भारत-पाक गली मोहल्ले का झगड़ा नहीं (ETV Bharat) विपक्षी दलों की सरकारें नहीं कर रही केंद्र का सहयोग: जयराम वहीं, जयराम ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहलगाम की आतंकी घटना के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश भेजने के केंद्र सरकार के फरमान की कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन की सरकारें पालना नहीं कर रही हैं. केंद्र को इन सरकारों से जो सक्रिय सहयोग की उम्मीद थी, वो नहीं मिल रहा है. कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन की इन सरकारों के ढुलमुल रवैये पर भाजपा ने आज हर जिला मुख्याल पर धरना प्रदर्शन कर, पाकिस्तानी नागरिकों को जल्द उनके देश भेजने की मांग उठाई है. वहीं, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह कल ये बात मीडिया के सामने कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा हो कर रहे हैं. देश के ऊपर आंख उठाने वालों को हम मुंहतोड़ जवाब देंगे. ये भी पढ़ें: "पाकिस्तानी नागरिकों की हिमाचल सरकार ने नहीं करवाई पहचान, पाकिस्तान के पक्ष में बयान दे रहे कांग्रेस नेता"

Last Updated : May 6, 2025 at 2:11 PM IST