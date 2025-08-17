मंडी: हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में आई आपदा को लेकर सियासत जारी है. सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक और नेता आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं. इस दौरान ये नेता एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं. इसी कड़ी में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावितों से मुलाकात के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर निशाना साधा.

"सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं सीएम सुक्खू"

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, "सत्ता का नशा क्या होता है, उसका जीता जागता उदाहरण देखना हो तो मौजूदा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के रूप में देखा जा सकता है. सुक्खू एक साधारण परिवार से संघर्ष के दौर से निकले हुए नेता हैं. उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है. हमने सोचा था कि वो एक आम आदमी की तरह प्रदेश का ख्याल रखेंगे, लेकिन सत्ता मिलते ही वो इसके नशे में चूर हो गए हैं. वो किसी की नहीं सुनते और प्रदेश ने उन्हें बोलना और सुनना भी बंद कर दिया है. सुक्खू को लगता है कि आज के दौर में वही सर्वे सर्वा हैं".

"कर्मचारियों के बदले संस्थानों के तबादले कर रही सरकार"

जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार जुबानी हमला करते हुए कहा कि सरकारों का काम कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों का तो होता है, लेकिन यहां तो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर संस्थानों के ही तबादले किए जा रहे हैं. यह दौर प्रदेश पहली बार देख रहा है. सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में दो हजार से अधिक संस्थानों को बंद किया है.

"नुकसान एक हजार करोड़ का, देकर गए एक करोड़"

जयराम ठाकुर ने कहा कि जब सीएम नौ दिनों के बाद उनके गृहक्षेत्र सराज में आए तो कहने को बड़ी-बड़ी कह गए. लेकिन जब मदद की बारी तो एक हजार करोड़ के नुकसान के बदले मेरे सामने चीफ सेक्रेटरी को फोन करके कहा कि सराज के लिए एक करोड़ भेज दो. यह हालात व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार के हैं.

