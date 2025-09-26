"प्राकृतिक आपदा से ज्यादा सरकारी की नाकामी का दंश झेल रहा लाहौल"
लाहौल-स्पीति के दौरे के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने आपदा को लेकर सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 11:21 AM IST
लाहौल-स्पीति: "लाहौल में इतनी बड़ी तबाही के बाद भी प्रदेश सरकार को यहां के लोगों की फ्रिक नहीं है. यहां के लोग प्राकृतिक आपदा के साथ-साथ सरकार की नाकामी का दंश भी झेल रहे हैं. तबाही से ज्यादा नुकसान लोगों को सरकार की उपेक्षा की वजह से उठाना पड़ा है." ये बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लाहौल-स्पीति दौरे के दौरान कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कही.
सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा से सड़कें बंद हुई तो उसे खोलने का काम सरकार का था, लेकिन सरकार ने वो नहीं किया. जिससे लाहौल घाटी में कृषि और बागवानी के उत्पाद बाजार तक नहीं पहुंच पाए और फसलें खेतों में ही सड़ गई. इससे किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि हैरानी की बात ये है कि सरकार ने लाहौल के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है. जैसे कि लाहौल हिमाचल का हिस्सा ही न हो. इतना ज्यादा नुकसान होने के बाद भी ज्यादातर जगहों पर कोई बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा है. कुछ जगहों पर जहां अधिकारी पहुंचे भी वहां भी बात उसके आगे नहीं बढ़ी. लोगों को इतने दिनों के बाद भी फौरी राहत नहीं मिली है.
"क्या आपदा में सरकार को इसी तरह से काम करना चाहिए? ये हाल सिर्फ केलांग और लाहौल का नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश का है. सरकार ने मानसून के पहले इस तरह की आपदा से निपटने की कोई तैयारी नहीं की थी. आपदा आने के बाद भी सरकार ने कोई मुस्तैदी नहीं दिखाई. आपदा के समय में लोगों को राहत देने की बजाय सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री गैर जरूरी कामों में लगे रहे. जब सदन में आपदा पर चर्चा करनी थी तो सीएम बिहार में चुनावी रैली कर रहे थे. अब जब पुनर्वास के कार्यों को गति देनी है तो भी सरकार के ज्यादातर जिम्मेदार लोग नजर नहीं आ रहे हैं." - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष
'लोग कर रहे मदद न मिलने की शिकायत'
जयराम ठाकुर ने बताया कि बुधवार को वो शाशिन, कोकसर, सीसू, तेलिंग, ट्रिलिंग,यांगला, गोंदला, तांदी संगम घाट, लिंडूर, जालमा, हालिंग, जसराट, जोबरांग, मयार वैली, टिंगरेट, और उदयपुर वैली में प्रभावित लोगों से मिले थे. वहां पर सभी लोगों ने सरकार द्वारा कोई मदद न करने के आरोप लगाए थे. अब भी जो लोग मिल रहे हैं वो भी सरकार के सहयोग न मिलने की शिकायत कर रहे हैं.
तांदी गांव पर मंडरा रहा खतरा
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि तांदी गांव लगातार दोनों तरफ से नदी के कारण होने वाले कटाव की वजह से धंसता जा रहा है. वहां पर लोगों की कई बीघा जमीन चली गई है. आगे का गांव भी असुरक्षित हो गया है. इसकी तरह से और भी कई गांव हैं जो धंसते जा रहे हैं. लगातार जमीन धंसने रही है, जिससे वो जगह रहने लायक नहीं बची है. ऐसी असुरक्षित जगह पर रहना खतरे से खाली नहीं है. इसलिए सरकार उन जगहों को खाली करवाई और सभी प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर बसाए.
"कई जगहों पर लोग अपना घर छोड़ रहे हैं. सरकार को इन लोगों की मदद भी करनी पड़ेगी. ज्यादातर जगहों पर हालात खराब हैं. जबकि सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रही है. लाहौल में गोभी और मटर, जो इलाके की आय का सबसे बड़ा साधन था, वो अब आपदा और सरकार की नाकामी की भेंट चढ़ चुका है. केंद्र सरकार द्वारा अब तक 7 हजार करोड़ से ज्यादा की नकद धनराशि सिर्फ आपदा प्रभावितों के लिए भेजी गई है, फिर वो लोगों को क्यों नहीं मिल रही है? मुख्यमंत्री उस पैसे से सरकार चलाना चाहते हैं. प्रदेश सरकार केंद्र द्वारा भेजी गई मदद को जल्द से जल्द आपदा प्रभावितों तक पहुंचाए." - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष
कांग्रेस पर साधा निशाना
जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता धारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अन्य कामों में व्यस्त हैं. किसी भी आपदाग्रस्त क्षेत्र में ये लोग नहीं दिखाई दिए. जबकि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता पूरा समय आपदा प्रभावितों की सेवा कर रहे हैं. आर्थिक सहायता और राहत सामग्री इकट्ठा करके उसे आपदा प्रभावितों तक पहुंचाया जा रहा है. भाजपा कार्यकर्ता राहत सामग्री पीठ पर लादकर 10-10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर रहा है.