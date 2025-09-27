ETV Bharat / state

आपदा से पूरा प्रदेश त्रस्त, सरकारी खर्चे पर मित्रों के साथ लंदन पेरिस घूमने का प्लान बना रहा स्वास्थ्य विभाग: जयराम ठाकुर

हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की वर्तमान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. जयराम ठाकुर ने कहा है कि, "आपदा की वजह से पूरा प्रदेश त्रस्त है। अब तक न तो सड़कें बहाल हो पाई हैं, न ही बिजली, पानी जैसी अन्य सुविधाएं. लोग अस्पतालों में बिना इलाज के दर-दर भटक रहे हैं. हिम केयर का भुगतान न होने की वजह से कैंसर के मरीजों का इलाज बीच में ही रुक रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग सरकारी खर्चे पर परिवार और मित्रों के साथ लंदन पेरिस घूमने का प्लान बना रहा है. यह व्यवस्था परिवर्तन वाली बेशर्म सरकार है."

शिमला: हिमाचल की जनता मानसून सीजन में आई आपदा से अब तक त्रस्त है, कई लोग मदद की आस में दर-दर भटकने को मजबूर हैं. ऐसे समय में हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग का परिवार और मित्रों के साथ लंदन-पेरिस घूमने का प्लान बनाने और हिमुडा विभाग में सैकड़ों पद समाप्त करने पर भारतीय जनता पार्टी ने सूबे की सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला है. किसने क्या कुछ कहा है और पूरा मामला क्या है आइए विस्तार से जानते हैं.

कांग्रेस की सरकार जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है वह विचित्र फैसलों के लिए जानी जाएगी. संस्थानों को बंद करने वाली बात तो बहुत लोग जानते हैं लेकिन संस्थानों को बंद कर दूसरे स्थान पर ले जाने के कार्य को वर्तमान सरकार तेजी से अंजाम दे रही है. हिमाचल में एक नहीं बल्कि अनेकों संस्थान जहां पर खोले गए थे, उन्हें बंद कर दूसरे स्थान पर ले जाने के फैसले लगातार लिए जा रहे हैं. मैं हैरान हूं कि हिमाचल प्रदेश में आपदा का दौर चला हुआ है, अभी हम उससे बाहर नहीं आ पाए हैं."

इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, "मुख्यमंत्री जब मेरे क्षेत्र में आते हैं तो जिनके पास सड़कों को रिस्टोर करने का काम है उन्हें आपदा के बीच में बदल दिया गया. भौगोलिक दृष्टि से द्रंग विधानसभा क्षेत्र और सराज विधानसभा क्षेत्र के बाली चौकी के लिए हमने जो PWD का डिवीजन थलौट में खोला था. थलौट का PWD डिवीजन पंडोह कर दिया गया है. मुख्यमंत्री ऐसे विचित्र फैसले लेने बंद करें. संस्थानों को बंद करते हुए, संस्थानों को ट्रांसफर करते हुए आपका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया. उम्मीद है कि सरकार इस फैसले पर विचार करेगी."

वहीं, दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने हिमुडा विभाग में 327 पदों को समाप्त करने की अधिसूचना जारी की है, जिसको लेकर विपक्षी दल भाजपा ने सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोला है. भाजपा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को युवा विरोधी करार दिया है.

कांग्रेस पार्टी बेरोजगारों की दुश्मन: राजीव बिंदल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा है कि, "प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, हिमुडा विभाग के 633 पदों में से 327 पद समाप्त कर दिए हैं. यह लगभग कुल पदों के 55 फीसदी से अधिक पद है, और इनका एक अधिसूचना से रद्द कर दिया गया है. पहले तो कांग्रेस सरकार तालाबंदी की सरकार बनी, स्कूल कॉलेज, पटवार सर्कल, सब तहसील और संस्थानों को बंद किया. अब तो पूरे पूरे विभाग ही बंद करने पर आ गई है. अगर पदों की बात करें तो सीनियर असिस्टेंट के 58 में से 42 पद, क्लर्क 24 में से 24, डिविजनल अकाउंटेंट 7 में से 7, स्टेनो टाइपिस्ट 9 में से 9 और सर्वेयर 8 में से 8 पद समाप्त कर दिए गए, कई पद समाप्ति अभियान की ओर हैं इस तरह से सरकार की 100% स्ट्राइक रेट रही है."

'पद समाप्ति अभियान में तो सरकार का 100% स्ट्राइक रेट'

डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि, सिरमौर हिमाचल प्रदेश का पिछड़ा हुआ इलाका है और वहां से भी इस विभाग का डिवीजन बंद कर दिया गया. हैरानी की बात यह है कि इस विभाग के मंत्री इस डिवीजन को अपने इलाके में ले गए. सरकार ने डेढ़ लाख सृजित पदों को एक ही अधिसूचना से समाप्त कर दिया, नौकरी देने वाला संस्थान बंद कर दिया और मजाक के नाम पर युवाओं को 4500 रुपए प्रति माह का मित्र बना दिया. वर्तमान सरकार में आउटसोर्सिंग एवं रेगुलर भर्तियां बंद हो चुकी है, अब तो युवा ट्रेनी बनकर रह गया है.

