मुनाफे के बावजूद HPTDC कर्मचारियों को क्यों नहीं मिली सैलरी, सुक्खू सरकार दाम बढ़ा रही सीमेंट के दाम: जयराम ठाकुर

एचपीटीडीसी में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न होटलों में 1800 कर्मचारी कार्यरत हैं. जयराम ठाकुर ने कहा कि, "सितंबर महीने की 24 तारीख को भी कर्मचारियों को अगस्त माह की सैलरी नहीं मिल पाई है. तनख्वाह हर कर्मचारी के परिवार पालने का साधन होता है. घर के राशन किराए से लेकर मां-बाप की दवाई और बच्चों की पढ़ाई तनख्वाह के दम पर ही लोग करते हैं. ऐसे महीने के अंत तनख्वाह न आने से लोगों के परिवार कैसे पलेंगे? सरकार कहती है कि इस वर्ष एचपीटीडीसी ने 107 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है तो सवाल यह है कि वह पैसा जा कहां रहा है? सरकार की पहली प्राथमिकता ही अपने कर्मचारियों को वेतन देने की होनी चाहिए? लेकिन लोगों को वेतन नहीं दिया जा रहा है."

लाहौल स्पीति: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बुधवार, 24 सितंबर को आपदाग्रस्त लाहौल स्पीति के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से मुलाकात की और उनका दुख दर्द बांटा. इस दौरान HPTDC कर्मचारियों को वेतन नहीं देने, प्रदेश में सीमेंट के दाम बढ़ाने और आपदा प्रभावितों को राहत पैकेज नहीं देने पर जयराम ठाकुर ने सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि हर जगह सरकार ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है. उन्होंने क्या कुछ कहा आइए विस्तार से जानते हैं.

हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के दाम को लेकर सुक्खू सरकार कटघरे में खड़ा करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, "यूपीए सरकार में सीमेंट पर 30% टैक्स लगता था, जिसे मोदी सरकार ने घटाकर 18 फीसदी किया. इससे लोगों को सीमेंट के प्रति बोरी दाम पर 35 से 38 रुपए की बचत हो रही थी, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने सीमेंट पर एडिशनल गुड्स टैक्स में 5.90 रुपए की वृद्धि कर दी. सत्ता में आते ही सुखविंदर सिंह की सरकार में डीजल पर वैट बढ़ाकर डीजल के दाम में 6.50 रुपए बढ़ा दिए थे. अब जब आपदा से प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 93,000 घर दिए हैं और सीमेंट पर लगने वाली जीएसटी को 10 फीसदी किया है तो सुक्खू सरकार ने एजीटी (Additional Goods Tax) बढ़ाकर आपदा प्रभावितों के घर बनाने की राह मुश्किल कर दी है."

'आपदा प्रभावितों पर पैसे खर्च करने के बजाय कहां खर्च हो रहे पैसे?'

जयराम ठाकुर ने कहा कि, केंद्र सरकार ने पैसा भेजा है. सुक्खू सरकार में सिर्फ आपदा के प्रबंध के लिए सरकार को 5500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है, लेकिन सरकार वह पैसा आपदा प्रभावितों को देने की बजाय सरकार चलाने में खर्च कर रही है. प्रधानमंत्री ने स्वयं आपदा अप्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और हिमाचल को 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया है. आपदा से प्रभावित सुविधाओं को बहाल करने के लिए पैसे दिए हैं, लेकिन राज्य सरकार आपदा राहत के लिए आए पैसों को आपदा प्रभावितों पर खर्च करने के बजाय अन्य जगहों पर खर्च कर रही है. इसलिए आपदा प्रभावितों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं.

लाहौल स्पीति में आपदा प्रभावितों से मिले नेता प्रतिपक्ष

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि लाहौल के हालात बेहद खराब हैं. आपदा ने यहां जमकर तबाही मचाई है. हैरानी की बात यह है कि सरकार ने आंखें मूंद रखी हैं. हालात को देखते हुए सरकार लाहौल के आपदा प्रभावितों के लिए विशेष कदम उठाए और केंद्र से मिली राहत लोगों तक पहुंचाए. शाशिन, कोकसर, सिस्सू, टेलिंग, ट्रिलिंग, यांगला, गोंदला, तांदी संगम घाट, जालमा, लिंडूर, हालिंग, जसराट, जोबरांग, मयार वैली, टिंगरेट और उदयपुर वैली में प्रभावित लोगों से मिले और किसानों और बागवानों को हुए नुकसान पर उनसे चर्चा भी की.

आपदा प्रभावितों से मिलने लाहौल स्पीति पहुंचे जयराम ठाकुर (@jairamthakurbjp)

आपदा प्रभावितों से जयराम ठाकुर का आश्वासन

आपदा प्रभावितों से मिलने पहुंचे जयराम ठकुर ने कहा कि, लिंडूर गांव धंस रहा है, पूरे गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है. इस क्षेत्र में लोगों के घर खतरे में आ चुके हैं. इस मुश्किल समय में सरकार को जल्दी से जल्दी कड़े कदम उठाने की जरूरत है. हालिम गांव में 45 घर के लोगों की जमीन बह गई है. 50 बीघा से ज्यादा जमीन बह गईं है. उसे वापस नहीं लाया जा सकता लेकिन बाकी की जमीन बचाने की जिम्मेदारी सरकार की है. सरकार को प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है. हमें लोगों से मिलकर उनकी पीड़ा को समझने और उसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सामने रखना है. अगर सरकार आज मदद नहीं करती है तो भी लोग अपने कागज दुरुस्त रखें, आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम सभी की मदद कर सकें.

