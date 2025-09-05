2023 की आपदा से भी नहीं किया सबक, सोशल मीडिया देखना छोड़ राहत कार्य तेज करे सरकार: जयराम ठाकुर

कुल्लू में आपदा प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंचे जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर गंभीर आरोप. बोले- 2023 आपदा से नहीं लिया सबक.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 5, 2025 at 7:52 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में इस साल बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के चलते भारी त्रासदी हुई है और सैकड़ों लोगों की इसमें जान चली गई. ऐसे में साल 2023 की आपदा से भी प्रदेश की सरकार ने कोई सबक नहीं लिया जिसका खामियाजा आज हिमाचल प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शुक्रवार दोपहर बाद जिला कुल्लू के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा किया. वहीं, अखाड़ा बाजार में भूस्खलन के चलते क्षतिग्रस्त हुए मकानों का भी निरीक्षण किया.
2023 आपदा से सुक्खू सरकार ने लिया सबक: जयराम ठाकुर
इस दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि, साल 2023 में जो नुकसान हुआ. उसकी भरपाई के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा उचित कदम नहीं उठाए गए, जो सड़कें टूटी हुई थी और जिन नालों का बहाव बदलने की आवश्यकता थी. वह वैसे ही रखे गए, जिसके चलते इस साल फिर से लोगों को खासा नुकसान उठाना पड़ा. सरकार को चाहिए था कि वह केंद्र से मिली मदद के साथ-साथ इन सभी इलाकों को सुरक्षित करती. ताकि, आज एक बार फिर से लोगों को यह दिन ना देखना पड़ता.
CM सुक्खू को जयराम ठाकुर की नसीहत
वहीं, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के आरोपों का जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, "मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाजपा के नेता सोशल मीडिया में ही नजर आते हैं, जबकि भाजपा के सभी कार्यकर्ता बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को राहत देने में जुटे हुए हैं. मुख्यमंत्री को चाहिए कि वह सोशल मीडिया की ओर अपना ध्यान देना बंद करें और राहत कार्यों को अधिक से अधिक तेज करें. यह समय राजनीति का नहीं है, क्योंकि भाजपा भी इस बात को समझती है कि इस आपदा से करोड़ों रुपए का नुकसान प्रदेश को झेलना पड़ा है. मुख्यमंत्री प्रदेश में किस तरह से लोगों के घरों का द्वारा निर्माण हो और किस तरह से उन्हें बसाया जाए, इस बारे में अधिक ध्यान दें"
राहत कार्यों में तेजी लाए सरकार
वहीं, प्रदेश के देवी देवताओं से निवेदन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल देवभूमि है और सभी लोगों की देवी देवताओं में आस्था है. ऐसे में अगर कहीं भी कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए देवी देवताओं से सभी क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन अब मौसम साफ रहना चाहिए. ताकि राहत कार्यों को तेज किया जा सके.
'आपदा ने कभी न भरने वाले जख्म दिए'
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है, "आज कुल्लू के अखाड़ा बाजार और इनर अखाड़ा बाजार में भूस्खलन प्रभावित परिवारों से मिल कर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित कर अपनी संवेदना व्यक्ति की यह हादसा हृदय विदारक है, जिसमें हमारे अपने लोगों को हमने खोया है. इस आपदा ने हमें कभी न भरने वाले जख्म दिए हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिजनों को यह दु:ख सहन करने का संबल प्रदान करें."
