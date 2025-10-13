ETV Bharat / state

प्रियंका गांधी के शिमला में घर बनाने से हिमाचल को क्या हुआ फायदा? जयराम ने सीएम से पूछे सवाल

वहीं, सीएम सुक्खू के इस बयान पर भाजपा हमलावर है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से सवाल किया है कि प्रियंका गांधी के शिमला में घर बनाने से हिमाचल को क्या फायदा हुआ?

दरअसल, वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण के मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभा को संबोधित किया. इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा, "प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में अपना घर बनाया है, जिससे पर्यटन को फायदा हुआ है. हिमाचल प्रदेश गांधी परिवार का ऋणी रहेगा, जिन्होंने इस प्रदेश के विकास के लिए भरपूर मदद दी".

शिमला: शिमला के रिज पर हिमाचल प्रदेश के 6 बार सीएम रहे वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन एवं राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने अनावरण किया. इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंच से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर ऐसी बात कही, जिस पर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सवाल खड़े किए हैं.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, "सीएम ने कहा है कि प्रियंका गांधी द्वारा हिमाचल में घर बनाना उनका बहुत बड़ा कदम है. इससे हिमाचल प्रदेश को बहुत फायदा हुआ है. सीएम यदि सोशल मीडिया देखेंगे तो पता चलेगा कि पूरे प्रदेश के लोग उनके इस दावे से हैरान है. हम भी बहुत सोचने विचारने के बाद भी समझ नहीं पाए कि आखिर प्रियंका गांधी के हिमाचल में घर बना लेने से प्रदेश को क्या फायदा हुआ है? प्रदेश के लोगों को उन्हें यह बात बतानी चाहिए".

जयराम ठाकुर ने कांग्रेस आलाकमान को भी आड़े हाथ लिया. उन्होंने कहा कि जिस आत्मविश्वास और दम के साथ प्रियंका गांधी समेत सभी नेताओं ने हिमाचल में विधानसभा चुनाव के दौरान झूठी गारंटियां देकर प्रदेश के लोगों के वोटों पर डाका डाला था. आज 3 साल बीतने के बाद भी उनका कोई नाम नहीं लेता है. प्रियंका गांधी खुद हिमाचल प्रदेश आईं और रिज मैदान पर सरकारी कार्यक्रम के नाम पर राजनीतिक बयानबाजी की, लेकिन एक बार भी अपनी ही दी हुई गारंटियों के बारे में सरकार से एक प्रश्न नहीं पूछा.

उन्होंने प्रियंका पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के लोग इंतजार कर रहे थे कि जिन लोगों ने 3 साल पहले गारंटियां दी थी, आज वह उनके हिसाब भी देंगे. लेकिन सभी नेता सिर्फ इधर-उधर की बात करके चले गए. हां सरकारी मंच को राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी. जबकि हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावितों के लिए जो कुछ भी हुआ है, वह केंद्र सरकार की मदद से ही संभव हुआ है. इसके बाद भी केंद्र सरकार की मदद के लिए उनका आभार जताने के बजाय उन पर ही छींटाकशी की गई.

वहीं, जयराम ने कांग्रेस से सवाल किया कि एडीबी द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा, सभी एक्सटर्नल फंडेड प्रोजेक्ट्स द्वारा प्रदेश में लगभग हजारों करोड़ रुपए के जो काम चले हुए हैं, वह क्या केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं है? क्या उनका 90% हिस्सा केंद्र सरकार नहीं वहन करेगी?

