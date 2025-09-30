ETV Bharat / state

प्रधानमंत्री को गाली देना छोड़ें CM, सरकार नहीं चला पा रहे तो छोड़ें कुर्सी: जयराम ठाकुर

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के विदेश दौरे से वापस आते ही राजनीति तेज. जयराम ठाकुर ने कहा प्रधानमंत्री को गाली देना छोड़ें CM.

Jairam thakur Slams CM Sukhu
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 7:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सूबे के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि विदेश दौरे से वापस आने के साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और 1500 करोड़ न देने के आरोप लगाए जो सर्वथा उचित नहीं है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री को गाली न देने की नसीहत दी है.

प्रधानमंत्री को गाली देना छोड़ें CM: जयराम ठाकुर

जयराम ठाकुर ने कहा कि, "कुछ लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को बहुत हल्के में ले लिया है. इनकी टिप्पणी करने की आदत सी बन गई है. यदि उनकी मंशा ये है कि केंद्र सरकार करे तो कोई नैतिक अधिकार उन्हें सत्ता में रहने का नहीं है. अगर मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो कुर्सी छोड़ दें. वहीं, स्वास्थ्य मंत्री के बेटे के भ्रष्टाचार के आरोपों पर जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को लगता था कि विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं. लेकिन, अब सरकार के अपने ही लोग अब आईना दिखाने लगे हैं. व्यवस्था परिवर्तन की धज्जियां उड़ा रहे हैं."

जयराम ठाकुर ने कहा कि, मुख्यमंत्री विदेश दौरे से वापस लौटे हैं, उनका स्वागत है लेकिन आकर प्रधानमंत्री को गली देना सही नहीं है. यदि केंद्र को ही सब कुछ करना है तो उन्हें सरकार छोड़ देनी चाहिए. केंद्र ने मदद करने के लिए अपनी कमिटमेंट दिखाई है. जबसे प्रदेश बना है पहली बार कोई प्रधानमंत्री आपदा की घड़ी में हिमाचल आए और आपदा का जायजा लिया. इस दौरान प्रधानमंत्री आपदा प्रभावितों से मिले और 1500 करोड़ देने का ऐलान किया. आज से पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं आया.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV Bharat)

प्रदेश में कर्मचारियों को नहीं मिल रही सैलरी: नेता प्रतिपक्ष

कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर भी जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा और कहा कि, "मुख्यमंत्री पूरी तरह से खज्जल हो गए हैं. सत्ता हासिल करने के लिए कह दिया कि OPS देंगे और कर्मचारी हितैषी होने के बड़े-बड़े दावे किए. आज कर्मचारी चोक चौराहे पर नारे लगा रहे हैं. कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है. पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही है और मुख्यमंत्री अधिकारियों को कह रहे हैं कि ओपीएस को यूपीएस में कन्वर्ट करने की योजना बना रहे हैं. ये सरकार तय नहीं कर पा रही है कि कब, कहां और क्या करना है."

CM सुक्खू ने क्या कहा?

वहीं, विदेश से वापस लौटने पर सीएम सुक्खू ने कहा है कि, "बेटी का पिता होने के नाते, हमारा धर्म है कि बेटियों के पंखों को उड़ान दी जाए. अगर बेटियां मेहनत और योग्यता से आगे बढ़ें, तो यह पूरे समाज के लिए गर्व की बात होनी चाहिए. बेटियां सिर उठाकर चलें, यही सभ्य समाज की पहचान है. लेकिन भाजपा जिस तरह बेटियों की शिक्षा को लेकर घटिया राजनीति कर रही है, वह बेहद निंदनीय है."

ये भी पढ़ें: अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव ट्रैफिक प्लान तैयार, 21 जगहों पर पार्क किए जाएंगे इतने वाहन

ये भी पढ़ें: हिमाचल के फार्मा हब पर ट्रंप टैरिफ का नहीं पड़ेगा असर, जानें क्यों?

For All Latest Updates

TAGGED:

JAIRAM THAKUR SLAMS CM SUKHUDISASTER RELIEF PACKAGEDISASTER IN HIMACHALJAIRAM THAKUR SLAMS CM SUKHU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आखिर क्यों विजयदशमी के दिन अतंरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का होता है आगाज, जानें इसके पीछे की कहानी और इतिहास

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जल्द करवा लें e-KYC, वरना लिस्ट से कट जाएगा आपका नाम!

कुलदेवी माता टौणी देवी जी का 350‌ वर्ष पुराना मंदिर, यहां पत्थर टकराने से पूरी होती है मनोकामना!

हिमाचल के इस मंदिर में एक साथ दर्शन नहीं कर सकते पति-पत्नी, हो जाता है ये 'अनर्थ'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.