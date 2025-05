ETV Bharat / state

'सीएम और डिप्टी सीएम में शिमला रोपवे प्रोजेक्ट के कारण चल रही तनातनी', जयराम ठाकुर ने साधा निशाना - JAIRAM THAKUR TARGETS SUKHU GOVT

पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ( ETV Bharat )

Published : May 5, 2025 at 6:47 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 7:36 PM IST

मंडी: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सीएम और डिप्टी सीएम के बीच चल तनातनी की खबरें चर्चाओं में है. इसको लेकर पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तंज कसा है. उन्होंने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मंडी दौरे पर पहुंचे जयराम ने कहा कि शिमला में जो रोपवे प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, उसको लेकर ही सीएम और डिप्टी सीएम में ठनी हुई है. जयराम ठाकुर ने कहा, "सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के बीच शिमला रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर तनातनी की स्थिति बनी हुई है. सीएम इस प्रोजेक्ट को किसी कंपनी विशेष को दिलवाना चाहते हैं. जबकि डिप्टी सीएम इसका ग्लोबल टेंडर करवाना चाहते हैं. बीते दिनों इसी कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करवाकर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह को मुकेश अग्निहोत्री को मनाने के लिए ऊना भेजा गया था. कांग्रेस की इस अंतर्कलह से सरकार के भीतर चल रहे भ्रष्टाचार का भी भंडाफोड़ हो गया है". पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का बयान (ETV Bharat)

