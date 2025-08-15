ETV Bharat / state

"प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से युवाओं को मिलेंगे नए अवसर" - JAIRAM THAKUR

स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की, जिसे जयराम ठाकुर ने सराहनीय कदम बताया.

पूर्व सीएम जयराम ठाकुर
पूर्व सीएम जयराम ठाकुर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 3:02 PM IST

2 Min Read

मंडी: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष पर देश के नाम जो संबोधन दिया है, उसमें देश के विकास का नया विजन प्रस्तुत हुआ है.

स्वतंत्रता दिवस पर सर्किट हाउस मंडी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के बाद जयराम ठाकुर ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा को लेकर मदद की जो बात कही है, उससे स्पष्ट जाहिर होता है कि हर क्षेत्र की चिंता उन्हें है. हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में जो आपदाएं आई हैं, उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार सभी प्रदेशों के साथ खड़ा हुआ है".

विकसित भारत रोजगार योजना

जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए एक लाख करोड़ के बजट वाली प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को सराहनीय कदम बताया. उन्होंने कहा कि नीजि क्षेत्र में रोजगार पर युवाओं को 15 हजार की राशि देने का निर्णय स्वागत योग्य है. इससे बेरोजगार की समस्या दूर होगी और युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे. दीपावली के दौरान जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर जो नई शुरूआत होने जा रही है, वह भी स्वागत योग्य कदम है. सेमीकंडक्टर को लेकर भारत की निर्भरता को दूसरे देशों पर कम करने की दृष्टि से जो नई शुरूआत करने की बात कही गई है, वो देश की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.

सुदर्शन चक्र मिशन से मजबूत होगी देश की सुरक्षा

जयराम ठाकुर ने कहा कि सुरदर्शन चक्र मिशन को प्रधानमंत्री ने शुरू करने की जो बात कही है, उससे देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा मजबूत होगी. प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना के वीर जवानों को याद किया, उससे देश की सेना का मनोबल बढ़ा है और देश के लोगों को भी इस बारे में उन्होंने खुद जानकारी दी है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल के एयरफोर्स पायलट अर्शवीर को वीर चक्र, ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों को किया था ध्वस्त

मंडी: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष पर देश के नाम जो संबोधन दिया है, उसमें देश के विकास का नया विजन प्रस्तुत हुआ है.

स्वतंत्रता दिवस पर सर्किट हाउस मंडी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के बाद जयराम ठाकुर ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा को लेकर मदद की जो बात कही है, उससे स्पष्ट जाहिर होता है कि हर क्षेत्र की चिंता उन्हें है. हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में जो आपदाएं आई हैं, उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार सभी प्रदेशों के साथ खड़ा हुआ है".

विकसित भारत रोजगार योजना

जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए एक लाख करोड़ के बजट वाली प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को सराहनीय कदम बताया. उन्होंने कहा कि नीजि क्षेत्र में रोजगार पर युवाओं को 15 हजार की राशि देने का निर्णय स्वागत योग्य है. इससे बेरोजगार की समस्या दूर होगी और युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे. दीपावली के दौरान जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर जो नई शुरूआत होने जा रही है, वह भी स्वागत योग्य कदम है. सेमीकंडक्टर को लेकर भारत की निर्भरता को दूसरे देशों पर कम करने की दृष्टि से जो नई शुरूआत करने की बात कही गई है, वो देश की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.

सुदर्शन चक्र मिशन से मजबूत होगी देश की सुरक्षा

जयराम ठाकुर ने कहा कि सुरदर्शन चक्र मिशन को प्रधानमंत्री ने शुरू करने की जो बात कही है, उससे देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा मजबूत होगी. प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना के वीर जवानों को याद किया, उससे देश की सेना का मनोबल बढ़ा है और देश के लोगों को भी इस बारे में उन्होंने खुद जानकारी दी है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल के एयरफोर्स पायलट अर्शवीर को वीर चक्र, ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों को किया था ध्वस्त

For All Latest Updates

TAGGED:

JAIRAM THAKUR ON PM MODIPM MODI ADDRESS INDIANEX CM JAIRAM THAKURविकसित भारत रोजगार योजनाJAIRAM THAKUR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमाचल में क्या 15 साल पुरानी कार बनेगी कबाड़? कितनी बार रिन्यू हो सकती है RC

कौन हैं ये MLA, जिसने बारात में पहुंच खोल दी 'OPD' और बारातियों का करने लगे इलाज

हिमाचल में शराब की एक बोतल पर कितने सेस लगते हैं ? एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

हिमाचल में क्यों चल रही है सेब से लदे हजारों पौधों पर आरी, 11 साल पहले एक चिट्ठी से खुले थे जंगलराज के राज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.