ETV Bharat / state

'सराज में हर ओर मची तबाही, फिर बसाने में लगेंगे कई साल' - JAIRAM THAKUR ON THUNAG DISASTER

आपदा प्रभावितों से मिले जयराम ठाकुर ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : July 8, 2025 at 8:02 AM IST | Updated : July 8, 2025 at 8:34 AM IST 2 Min Read

मंडी: 30 जून की रात को सराज के थुनाग में आई तबाह से सभी सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो गए थे. जिससे थुनाग का सबसे संपर्क टूट गया था. कई दिनों तक प्रशासन और सरकार को थुनाग में हुई तबाही की जानकारी ही नहीं मिल पाई थी. जैसे ही थुनाग में हुई त्रासदी की जानकारी प्रशासन और सरकार को मिली तो राहत एवं बचाव कार्य तेज किया गया. सराज घाटी के मुख्यालय थुनाग तक सड़क सुविधा बहाल कर दी गई है. जयराम ठाकुर, पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष (ETV Bharat)

वहीं, जयराम ठाकुर ने कहा कि सराज में आपदा प्रभावित सरकार के आने के इंतजार में है. ये सामान्य परिस्थिति नहीं है. सराज पूरी तरह से उजड़ गया है. इसे बसाने में अब सालों लग जाएंगे. ऐसे में सरकार को इसे लेकर गंभीरता से सोचने की जरूरत है. जयराम ठाकुर ने बताया कि सीएम के साथ उनकी फिर से बात हुई है और उन्होंने राहत कार्यों में तेजी लाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि सड़कों की बहाली सबसे ज्यादा जरूरी है. अगर सड़कें बहाल हो जाएंगे तो बिजली-पानी से लेकर राशन आदि सामान पहुंचाना आसान हो जाएगा. जयराम ठाकुर ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा (ETV Bharat) पैदल चलकर प्रभावितों के पास पहुंचे जयराम नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सोमवार को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से सराज के आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया. उन्होंने जंजैहली, चियूणी, लंबाथाच, पांडव शिला, बागाचुनोगी और पटिकरी सहित साथ लगते इलाकों का दौरा करके वहां हुए नुकसान का जायजा लिया. इस दौरान जयराम ठाकुर ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और प्राकृतिक आपदा से सराज में हुई तबाही को लेकर भावुक भी हुए. वहीं, जयराम ठाकुर ने जंजैहली और आसपास के इलाकों में 25 किमी पैदल सफर किया और विभिन्न स्थानों पर जाकर प्रभावितों से मुलाकात की और वहां हुए नुकसान के बाद राहत कार्यों का जायजा लिया. 25 किमी पैदल चलकर आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंचे जयराम (ETV Bharat) "जिस सराज को संवारने में सालों लग गए. आज वो सराज पूरी तरह से उजड़ गया है. सराज घाटी में हर ओर तबाही का मंजर है. अब फिर से इसे पहले जैसा बनाने में कई साल लग जाएंगे. आपदा की इस मुश्किल घड़ी में सबको साथ मिलकर काम करने की जरूरत है." - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष ये भी पढ़ें: कयामत की वो काली रात, जब आसमान से आई तबाही में मिट गया थुनाग का नामोनिशान! सुनिए खौफनाक मंजर की कहानी

मंडी: 30 जून की रात को सराज के थुनाग में आई तबाह से सभी सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो गए थे. जिससे थुनाग का सबसे संपर्क टूट गया था. कई दिनों तक प्रशासन और सरकार को थुनाग में हुई तबाही की जानकारी ही नहीं मिल पाई थी. जैसे ही थुनाग में हुई त्रासदी की जानकारी प्रशासन और सरकार को मिली तो राहत एवं बचाव कार्य तेज किया गया. सराज घाटी के मुख्यालय थुनाग तक सड़क सुविधा बहाल कर दी गई है. जयराम ठाकुर, पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष (ETV Bharat) वहीं, जयराम ठाकुर ने कहा कि सराज में आपदा प्रभावित सरकार के आने के इंतजार में है. ये सामान्य परिस्थिति नहीं है. सराज पूरी तरह से उजड़ गया है. इसे बसाने में अब सालों लग जाएंगे. ऐसे में सरकार को इसे लेकर गंभीरता से सोचने की जरूरत है. जयराम ठाकुर ने बताया कि सीएम के साथ उनकी फिर से बात हुई है और उन्होंने राहत कार्यों में तेजी लाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि सड़कों की बहाली सबसे ज्यादा जरूरी है. अगर सड़कें बहाल हो जाएंगे तो बिजली-पानी से लेकर राशन आदि सामान पहुंचाना आसान हो जाएगा. जयराम ठाकुर ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा (ETV Bharat) पैदल चलकर प्रभावितों के पास पहुंचे जयराम नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सोमवार को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से सराज के आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया. उन्होंने जंजैहली, चियूणी, लंबाथाच, पांडव शिला, बागाचुनोगी और पटिकरी सहित साथ लगते इलाकों का दौरा करके वहां हुए नुकसान का जायजा लिया. इस दौरान जयराम ठाकुर ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और प्राकृतिक आपदा से सराज में हुई तबाही को लेकर भावुक भी हुए. वहीं, जयराम ठाकुर ने जंजैहली और आसपास के इलाकों में 25 किमी पैदल सफर किया और विभिन्न स्थानों पर जाकर प्रभावितों से मुलाकात की और वहां हुए नुकसान के बाद राहत कार्यों का जायजा लिया. 25 किमी पैदल चलकर आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंचे जयराम (ETV Bharat) "जिस सराज को संवारने में सालों लग गए. आज वो सराज पूरी तरह से उजड़ गया है. सराज घाटी में हर ओर तबाही का मंजर है. अब फिर से इसे पहले जैसा बनाने में कई साल लग जाएंगे. आपदा की इस मुश्किल घड़ी में सबको साथ मिलकर काम करने की जरूरत है." - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष ये भी पढ़ें: कयामत की वो काली रात, जब आसमान से आई तबाही में मिट गया थुनाग का नामोनिशान! सुनिए खौफनाक मंजर की कहानी

Last Updated : July 8, 2025 at 8:34 AM IST