शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज (मंगलवार, 19 अगस्त) दूसरा दिन है. मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ. हिम केयर योजना को लेकर सरकार के जवाब से नाराज विपक्ष के विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकल गए. विपक्ष की ओर से सरकार से हिमकेयर योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में लंबित देनदारियों को लेकर सवाल किया गया, लेकिन सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब न मिलने पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया.

विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, 'विपक्ष के विधायक ने हिम केयर योजना को लेकर सवाल पूछा था. इस पर सरकार की ओर से उचित जवाब नहीं मिला. विपक्ष के विधायक की ओर हिम केयर योजना से जुड़ा मार्मिक वाकया सुनाया गया तो मुख्यमंत्री और अधिकांश मंत्री मुस्कुरा रहे थे. प्रदेश सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया है. मरीज दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं."

हिमकेयर योजना पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का हंगामा. (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री की स्थिति हास्यास्पद: जयराम ठाकुर

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन में मुख्यमंत्री की स्थिति हास्यास्पद हो गई है. मंत्री विधायक उनकी सुनने को तैयार नहीं है. जयराम ठाकुर ने कहा कि हिम केयर योजना के तहत इलाज नहीं हो रहा है और अस्पतालों का बकाया चुकाने के लिए लोगों को अपने जेवर गिरवी रखने पड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह पहली घटना नहीं है, चंबा में भी ऐसा हुआ है.

अस्पतालों पर 364 करोड़ से ज्यादा की देनदारियां

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, वर्तमान सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया है और अस्पतालों पर 364 करोड़ से ज्यादा की देनदारियां हैं. उन्होंने कहा कि, अस्पताल हिमकेयर योजना के तहत इलाज करने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सरकार योजना जारी होने का दावा करती है. पूर्व सीएम ने सूबे के वर्तमान मुख्यमंत्री पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की स्थिति हास्यास्पद है. मुख्यमंत्री के बाद मंत्री और विधायक जवाब देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कोई नहीं सुन रहा है.

CM सुक्खू का विपक्ष पर पलटवार

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "हमने हिमकेयर योजना बंद नहीं की. इसमें सुधार किया जा रहा है. पिछली सरकार ने हिमकेयर योजना पर 1 हजार करोड़ खर्च खर्च कर दिए. पूर्व सरकार ने हिमकेयर योजना में भाई भतीजावाद किया. पूर्व सरकार ने राजनीतिक लोगों को लाभ देने को हिमकेयर योजना शुरू की. हिम केयर पैकेज में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है."

