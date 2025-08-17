मंडी: हिमाचल प्रदेश के कई जिले इन दिनों प्राकृतिक आपदा से अस्त-व्यस्त हैं. एक ओर जनता परेशान है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में सियासत भी चरम पर है. प्रदेश की सुक्खू सरकार ने आपदा प्रभावितों को 7 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया था. इसी बीच शनिवार (16 अगस्त) को सराज विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावितों से मिलने प्रदेश के पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है.

जयराम ठाकुर ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, "आपदा के बुरे वक्त में भी सरकार में बैठे लोगों ने निंदनीय बातें की, आपदा पर भी तंज कसे. प्रकृति पर किसका बस चला है? आपदा कहीं भी आ सकती हैं, देश का कोई कोना इससे अछूता नहीं हैं. सरकार को कहां हमारे ज़ख्मों पर मरहम लगाना था, लेकिन हम पर मुक़दमा करवाया गया. अगर इस बुरे वक्त में सरकार हमारी मदद नहीं कर सकती है तो हमें परेशान भी न करे."

"राहत के नाम पर प्रभावितों के साथ छलावा कर रही प्रदेश सरकार"

"प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों को जो 7 लाख की राशि दे रही है, उसमें साढ़े 4 लाख की धनराशि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है. ऐसे में सवाल उठता है कि राज्य सरकार का वास्तविक योगदान कितना है और वह किस हद तक प्रभावितों के साथ खड़ी है. केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए 93 हजार घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत किए हैं. उसकी डेढ़ लाख की धनराशि 7 लाख के पैकेज में शामिल है. इसके अलावा डेढ़ लाख रुपए आपदा के लिए केंद्र से अलग से मिल रहा है. साथ ही डेढ़ लाख रुपए श्रम मंत्रालय की तरफ से दिए जा रहे हैं। इस तरह कुल मिलाकर साढ़े 4 लाख रुपए केंद्र से आने वाली मदद के ही प्रदेश सरकार अपने नाम पर देने का काम कर रही है."- जयराम ठाकुर, पूर्व सीएम, हिमाचल प्रदेश

आपदा प्रभावितों के मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे नेता प्रतिपक्ष

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा "प्रदेश सरकार राहत पैकेज के नाम पर झूठ न बोले. जनता को गुमराह करने की बजाय उनकी समस्याओं को समझें और पारदर्शिता के साथ जल्द से जल्द राहत मुहैया करवाएं. यह एक बेहद ही गंभीर विषय है और इस मुद्दे को विधानसभा सत्र में उठाया जाएगा."

आपदा प्रभावित परिवार प्रशासनिक उदासीनता और सरकारी नाकामी के शिकार

सराज घाटी में आपदा प्रक्षावितों से मिलने पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, "प्राकृतिक आपदा के चलते लोगों के घर पूरी तरह से जर्जर और असुरक्षित हो चुके हैं. हालात ऐसे हैं कि इन घरों के अंदर जाना तक खतरे से खाली नहीं है. बावजूद इसके प्रशासन की ओर से इन मकानों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त घोषित करने की रिपोर्ट तक तैयार नहीं की जा रही है. इससे प्रभावित परिवारों को न तो पूरी सहायता मिल पा रही है और न ही वे अपने पुननिर्माण की शुरुआत कर पा रहे हैं. आपदा में किसी तरह जान बचाने वाले परिवार अब प्रशासनिक उदासीनता और सरकारी नाकामी के शिकार बनते जा रहे हैं. सरकार को चाहिए कि वह घोषणाओं के बजाय वास्तविक मदद सुनिश्चित करे, जिससे आपदा प्रभावित परिवारों को कुछ राहत मिल सके."

