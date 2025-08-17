ETV Bharat / state

'हिमाचल में केंद्र से 93 हजार घर पीएम आवास योजना से मंजूर, 7 में से चार लाख दे रही केंद्र सरकार' - JAIRAM THAKUR ON RELIEF FUND

सराज में आपदा प्रभावितों से मिलने पहुंचे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि राहत के नाम पर प्रदेश सरकार सिर्फ छलावा कर रही है।

Jairam Thakur On Relief Fund
आपदा प्रभावितों की उपेक्षा पर सुक्खू सरकार पर बरसे जयराम ठाकुर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 17, 2025 at 11:11 AM IST

Updated : August 17, 2025 at 11:16 AM IST

3 Min Read

मंडी: हिमाचल प्रदेश के कई जिले इन दिनों प्राकृतिक आपदा से अस्त-व्यस्त हैं. एक ओर जनता परेशान है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में सियासत भी चरम पर है. प्रदेश की सुक्खू सरकार ने आपदा प्रभावितों को 7 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया था. इसी बीच शनिवार (16 अगस्त) को सराज विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावितों से मिलने प्रदेश के पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है.

जयराम ठाकुर ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, "आपदा के बुरे वक्त में भी सरकार में बैठे लोगों ने निंदनीय बातें की, आपदा पर भी तंज कसे. प्रकृति पर किसका बस चला है? आपदा कहीं भी आ सकती हैं, देश का कोई कोना इससे अछूता नहीं हैं. सरकार को कहां हमारे ज़ख्मों पर मरहम लगाना था, लेकिन हम पर मुक़दमा करवाया गया. अगर इस बुरे वक्त में सरकार हमारी मदद नहीं कर सकती है तो हमें परेशान भी न करे."

"राहत के नाम पर प्रभावितों के साथ छलावा कर रही प्रदेश सरकार"

"प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों को जो 7 लाख की राशि दे रही है, उसमें साढ़े 4 लाख की धनराशि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है. ऐसे में सवाल उठता है कि राज्य सरकार का वास्तविक योगदान कितना है और वह किस हद तक प्रभावितों के साथ खड़ी है. केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए 93 हजार घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत किए हैं. उसकी डेढ़ लाख की धनराशि 7 लाख के पैकेज में शामिल है. इसके अलावा डेढ़ लाख रुपए आपदा के लिए केंद्र से अलग से मिल रहा है. साथ ही डेढ़ लाख रुपए श्रम मंत्रालय की तरफ से दिए जा रहे हैं। इस तरह कुल मिलाकर साढ़े 4 लाख रुपए केंद्र से आने वाली मदद के ही प्रदेश सरकार अपने नाम पर देने का काम कर रही है."- जयराम ठाकुर, पूर्व सीएम, हिमाचल प्रदेश

आपदा प्रभावितों के मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे नेता प्रतिपक्ष

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा "प्रदेश सरकार राहत पैकेज के नाम पर झूठ न बोले. जनता को गुमराह करने की बजाय उनकी समस्याओं को समझें और पारदर्शिता के साथ जल्द से जल्द राहत मुहैया करवाएं. यह एक बेहद ही गंभीर विषय है और इस मुद्दे को विधानसभा सत्र में उठाया जाएगा."

आपदा प्रभावित परिवार प्रशासनिक उदासीनता और सरकारी नाकामी के शिकार

सराज घाटी में आपदा प्रक्षावितों से मिलने पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, "प्राकृतिक आपदा के चलते लोगों के घर पूरी तरह से जर्जर और असुरक्षित हो चुके हैं. हालात ऐसे हैं कि इन घरों के अंदर जाना तक खतरे से खाली नहीं है. बावजूद इसके प्रशासन की ओर से इन मकानों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त घोषित करने की रिपोर्ट तक तैयार नहीं की जा रही है. इससे प्रभावित परिवारों को न तो पूरी सहायता मिल पा रही है और न ही वे अपने पुननिर्माण की शुरुआत कर पा रहे हैं. आपदा में किसी तरह जान बचाने वाले परिवार अब प्रशासनिक उदासीनता और सरकारी नाकामी के शिकार बनते जा रहे हैं. सरकार को चाहिए कि वह घोषणाओं के बजाय वास्तविक मदद सुनिश्चित करे, जिससे आपदा प्रभावित परिवारों को कुछ राहत मिल सके."

ये भी पढ़ें: मंडी में बारिश ने फिर मचाई तबाही, गाड़ियां-मकान और मवेशी बहे, लोगों ने भाग कर बचाई जान

ये भी पढ़ें: मंडी में बारिश ने फिर मचाई तबाही, गाड़ियां-मकान और मवेशी बहे, लोगों ने भाग कर बचाई जान

मंडी: हिमाचल प्रदेश के कई जिले इन दिनों प्राकृतिक आपदा से अस्त-व्यस्त हैं. एक ओर जनता परेशान है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में सियासत भी चरम पर है. प्रदेश की सुक्खू सरकार ने आपदा प्रभावितों को 7 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया था. इसी बीच शनिवार (16 अगस्त) को सराज विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावितों से मिलने प्रदेश के पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है.

जयराम ठाकुर ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, "आपदा के बुरे वक्त में भी सरकार में बैठे लोगों ने निंदनीय बातें की, आपदा पर भी तंज कसे. प्रकृति पर किसका बस चला है? आपदा कहीं भी आ सकती हैं, देश का कोई कोना इससे अछूता नहीं हैं. सरकार को कहां हमारे ज़ख्मों पर मरहम लगाना था, लेकिन हम पर मुक़दमा करवाया गया. अगर इस बुरे वक्त में सरकार हमारी मदद नहीं कर सकती है तो हमें परेशान भी न करे."

"राहत के नाम पर प्रभावितों के साथ छलावा कर रही प्रदेश सरकार"

"प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों को जो 7 लाख की राशि दे रही है, उसमें साढ़े 4 लाख की धनराशि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है. ऐसे में सवाल उठता है कि राज्य सरकार का वास्तविक योगदान कितना है और वह किस हद तक प्रभावितों के साथ खड़ी है. केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए 93 हजार घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत किए हैं. उसकी डेढ़ लाख की धनराशि 7 लाख के पैकेज में शामिल है. इसके अलावा डेढ़ लाख रुपए आपदा के लिए केंद्र से अलग से मिल रहा है. साथ ही डेढ़ लाख रुपए श्रम मंत्रालय की तरफ से दिए जा रहे हैं। इस तरह कुल मिलाकर साढ़े 4 लाख रुपए केंद्र से आने वाली मदद के ही प्रदेश सरकार अपने नाम पर देने का काम कर रही है."- जयराम ठाकुर, पूर्व सीएम, हिमाचल प्रदेश

आपदा प्रभावितों के मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे नेता प्रतिपक्ष

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा "प्रदेश सरकार राहत पैकेज के नाम पर झूठ न बोले. जनता को गुमराह करने की बजाय उनकी समस्याओं को समझें और पारदर्शिता के साथ जल्द से जल्द राहत मुहैया करवाएं. यह एक बेहद ही गंभीर विषय है और इस मुद्दे को विधानसभा सत्र में उठाया जाएगा."

आपदा प्रभावित परिवार प्रशासनिक उदासीनता और सरकारी नाकामी के शिकार

सराज घाटी में आपदा प्रक्षावितों से मिलने पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, "प्राकृतिक आपदा के चलते लोगों के घर पूरी तरह से जर्जर और असुरक्षित हो चुके हैं. हालात ऐसे हैं कि इन घरों के अंदर जाना तक खतरे से खाली नहीं है. बावजूद इसके प्रशासन की ओर से इन मकानों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त घोषित करने की रिपोर्ट तक तैयार नहीं की जा रही है. इससे प्रभावित परिवारों को न तो पूरी सहायता मिल पा रही है और न ही वे अपने पुननिर्माण की शुरुआत कर पा रहे हैं. आपदा में किसी तरह जान बचाने वाले परिवार अब प्रशासनिक उदासीनता और सरकारी नाकामी के शिकार बनते जा रहे हैं. सरकार को चाहिए कि वह घोषणाओं के बजाय वास्तविक मदद सुनिश्चित करे, जिससे आपदा प्रभावित परिवारों को कुछ राहत मिल सके."

ये भी पढ़ें: मंडी में बारिश ने फिर मचाई तबाही, गाड़ियां-मकान और मवेशी बहे, लोगों ने भाग कर बचाई जान

ये भी पढ़ें: मंडी में बारिश ने फिर मचाई तबाही, गाड़ियां-मकान और मवेशी बहे, लोगों ने भाग कर बचाई जान

Last Updated : August 17, 2025 at 11:16 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

JAI RAM THAKUR ON RELIEF FUNDJAIRAM THAKUR SLAMS SUKHU GOVTHIMACHAL PRADESH NEWSDISASTER AFFECTED IN HIMACHALJAIRAM THAKUR ON RELIEF FUND

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमाचल में क्या 15 साल पुरानी कार बनेगी कबाड़? कितनी बार रिन्यू हो सकती है RC

कौन हैं ये MLA, जिसने बारात में पहुंच खोल दी 'OPD' और बारातियों का करने लगे इलाज

हिमाचल में शराब की एक बोतल पर कितने सेस लगते हैं ? एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

हिमाचल में क्यों चल रही है सेब से लदे हजारों पौधों पर आरी, 11 साल पहले एक चिट्ठी से खुले थे जंगलराज के राज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.