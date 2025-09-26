ETV Bharat / state

"लेह हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई" जयराम ठाकुर ने केंद्र से की ये मांग

"लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन इस तरह की हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है. इसलिए जिन लोगों ने ऐसी अप्रिय घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए." - जयराम ठाकुर, पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष

मंडी: पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लेह हिंसा के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. आज मंडी में भाजपा के जिला कार्यालय का शुभारंभ करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि लेह में जो हिंसक घटनाक्रम हुआ है वो निंदनीय है. केंद्र सरकार इस विषय पर लगातार नजर बनाए हुए है और उचित कार्रवाई की जा रही है.

गौरतलब है कि बीते बुधवार को लेह में लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ. इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई. गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने भाजपा कार्यालय में आग लगा दी. सुरक्षा बलों द्वारा अनियंत्रित भीड़ पर की गई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई है. 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है. वहीं, चार सूत्री सूत्री समझौते पर वादाखिलाफी को लेकर क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के खिलाफ भूख हड़ताल पर थे. इस प्रदर्शन के बाद उन्होंने ने भी अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली है. वहीं, गृह मंत्रालय ने इस हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है. गृह मंत्रालय के मुताबिक सोनम वांगचुक के भड़काऊ बयानों से प्रेरित होकर लोगों ने हिंसक प्रदर्शन को अंजाम दिया है.

वोट चोरी पर जयराम का पलटवार

वहीं, वोट चोरी को लेकर भी जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा, "जिन्होंने खुद वोट चोरी करके सत्ता चलाई, अब वही लगा रहे हैं ऐसे आरोप." जयराम ठाकुर ने वोट चोरी मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से भाजपा पर लगाए जा रहे आरोपों पर बोलते हुए कहा कि आज यह आरोप उस पार्टी के नेता लगा रहे हैं, जिन्होंने खुद वोट चोरी करके सत्ता चलाई थी. आज राहुल गांधी की देश में कोई स्वीकायर्ता नहीं हैं और कोई भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता है. इसलिए उनके ऐसे आरोपों के कोई मायने नहीं रह जाते, इस बात को पूरा देश देख रहा है.

मंडी जिला भाजपा को मिला नया अस्थाई कार्यालय

इससे पहले जयराम ठाकुर ने भाजपा के संगठनात्मक जिला मंडी के अस्थाई कार्यालय का विधिवत शुभारंभ भी किया. जयराम ठाकुर ने बताया कि स्थाई कार्यालय के लिए जमीन तलाशी जा रही है और उसके बाद इसका निर्माण किया जाएगा. पार्टी की तरफ से देश भर में यह व्यवस्था की गई है कि हर जिले का अपना कार्यालय हो, जहां बैठकें और अन्य महत्वपूर्ण कार्य हो सके.