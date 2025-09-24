खेतों में सड़ गई गोभी की फसल, लाहौल घाटी में जयराम ने किसानों की सुनी पीड़ा, सरकार पर साधा निशाना
पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने लाहौल घाटी का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने गोभी की फसल बर्बाद होने से परेशान किसानों से मिले.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 24, 2025 at 4:41 PM IST
लाहौल स्पीति: हिमाचल प्रदेश में आपदा से हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ. वहीं, किसान भी इससे खासे प्रभावित हुए हैं. बात अगर लाहौल स्पीति की लाहौल घाटी करें तो यहां गोभी की फसल खराब होने से किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है. ऐसे में पीड़ित किसानों से मिलने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लाहौल घाटी पहुंचे. जहां उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी और सरकार पर पीड़ित किसानों की मदद नहीं करने का आरोप लगाया.
"लाहौल घाटी के किसानों की सुध ले सरकार"
जयराम ठाकुर ने कहा, "किसानों की एकमात्र फसल गोभी इस साल बरसात के चलते खराब हो गई है. किसानों की गोभी की फसल खेतों में सड़ रही है. लाहौल घाटी में लोगों की आर्थिक का मुख्य स्रोत कृषि है. मटर और गोभी की फसल से ही यहां के लोग अपनी आर्थिकी को मजबूत करते हैं, लेकिन मंडी-मनाली सड़क मार्ग खराब होने के चलते पहले मटर की फसल खराब हुई और गोभी की फसल बर्बाद हो रही है. सरकार को इस ओर भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा. किसानों को राहत देने के लिए सरकार जल्द कदम उठाए".
"ना तो सीएम और ना तो कोई मंत्री ने किया दौरा"
लाहौल घाटी पहुंचने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विभिन्न बाढ़ग्रस्त इलाकों का भी दौरा किया और लोगों की समस्याओं को भी सुना. जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी तक लाहौल घाटी का ना तो मुख्यमंत्री ने दौरा किया और ना ही कोई मंत्री यहां लोगों की सुध लेने के लिए पहुंचा है. फसलें खराब होने के चलते यहां किसानों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है और अब घाटी में कभी भी बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है. ऐसे में बर्फबारी शुरू होने से पहले ही प्रदेश सरकार को किसानों के लिए राहत देनी चाहिए. ताकि सर्दियों में उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े.
