"तुर्की ने पाकिस्तान की मदद करके सारी हदें की पार, रद्द हो सभी तरह के व्यापारिक एग्रीमेंट" - JAIRAM DEMANDS BOYCOTT TURKIYE

जयराम ठाकुर ने तुर्की पर साधा निशाना ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : May 16, 2025 at 2:56 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 3:42 PM IST 3 Min Read

मंडी: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों, एयरबेस और सैन्य ठिकानों को जमींदोज कर दिया. वहीं, इससे बौखलाए पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन से भारत के सीमावर्ती इलाकों और कई शहरों को निशाना बनाया, लेकिन इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही ढेर कर दिया. इन सबके बीच खबर मिली की भारत के खिलाफ तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन देकर मदद की, जिसके बाद देशभर में तुर्की के सामानों और व्यापार को बहिष्कार की मांग की जा रही है. इस कड़ी में हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने भी भारत के साथ सभी तरह के व्यापारिक एग्रीमेंट रद्द करने की मांग की है. ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर भाजपा ने मंडी में तिरंगा यात्रा निकाला. जिसमें पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी शामिल हुए. इस मौके पर जयराम ठाकुर ने कहा, "भारत-पाकिस्तान के बीच हुए टकराव के दौरान तुर्की और चाइना ने पाकिस्तान की पूरी मदद की. पाकिस्तान को ड्रोन की सप्लाई की और उसे टेक्निकल मदद भी की. ऐसे में भारत को तुर्की के साथ अपने सभी तरह के व्यापारिक एग्रीमेंट रद्द कर देने चाहिए". जयराम ठाकुर ने कहा, जब तुर्की में भूकंप के कारण तबाही हुई थी तो भारत ने मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाते हुए तुर्की की खूब मदद की थी, लेकिन अब तुर्की जिस तरह की हरकतें कर रहा है, वह बर्दाश्त के योग्य नहीं है. आज हर भारतवासी की यही भावना और सोच है कि तुर्की के साथ सभी तरह के संबंधों को समाप्त कर देना चाहिए. हिमाचल के लोगों की विशेष रूप से यह भावना और मांग है कि तुर्की से आयात किए जाने वाले सेब पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा देना चाहिए.

जयराम ठाकुर ने तुर्की पर साधा निशाना (ETV Bharat) जयराम ठाकुर ने कहा कि तुर्की के साथ टूरिज्म को लेकर भी सख्त कदम भारत के लोगों को उठाना चाहिए. तुर्की के पास टूरिज्म आय का एक बड़ा साधन है. हर साल लाखों भारतीय तुर्की घूमने जाते हैं. ऐसे में यह भारतीय तुर्की न जाकर देश के ही पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए आएं तो इससे भी तुर्की को सबक सिखाया जा सकता है. पर्यटक हिमाचल या फिर देश के अन्य स्थानों पर घूमने के लिए जा सकते हैं, जिससे यहां के लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा. बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर भाजपा ने पड्डल मैदान से लेकर सेरी मंच पर तिरंगा यात्रा निकाली. इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में सभी जाति-धर्मों और समुदायों के लोगों ने शिरकत की. इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और लोगों ने भारत माता की जय, भारतीय सेना की जय के नारे लगाए. वहीं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए. इस तिरंगा यात्रा में शामिल विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्रों ने भी सेना के शौर्य को सलाम किया. ये भी पढ़ें: 'पीएम मोदी दुनिया के सबसे मजबूत नेता, तबाही की कगार पर पहुंचा पाकिस्तान'

