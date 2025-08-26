शिमला: राजस्व मंत्री जगत नेगी ने पिछले दिनों पूर्व सीएम जयराम ठाकुर को पनौती बताया था. जिस पर अब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पलटवार किया है. जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राजस्व मंत्री जगत नेगी को प्रदेश के लिए सबसे बड़ी पनौती करार दिया है.

जयराम ठाकुर ने कहा, "प्रदेश में भारी आपदा आ रही है. ऐसे में प्रदेश के लिए कौन सबसे बड़ा पनौती है, प्रदेश की सत्ता में इस समय सुखविंदर सिंह मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री जगत नेगी है. इसलिए मुख्यमंत्री सुखविंदर और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी प्रदेश के लिए सबसे बड़ी पनौती हैं".

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि भाजपा इस समय विपक्ष में है और सत्ता में कौन लोग बैठे हैं, सही मायने में तो पनौती वही लोग हैं. प्रदेश में जब से भी कांग्रेस की सरकार बनी है तब से ही हिमाचल में बर्बादी और तबाही हो रही है. आपदा के चलते प्रदेश में भयंकर नुकसान हुआ है. ऐसी सूरत में प्रदेश के लिए कौन पनौती है, जो मंत्री बार-बार बोलता है और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में सरकार बनी है और उनके ही कार्यकाल में प्रदेश तबाही के दौर से गुजर रहा है. हिमाचल तीन साल में जहां आगे बढ़ना था वहां कई साल पीछे चला गया है.

वहीं, जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के भाजपा में गुटबाजी के बयान पर भी पलटवार किया. उन्होंने कहा कि सीएम पहले अपने गिरेबान में झांक ले. प्रभारी के सामने कांग्रेस कई गुटों में बंटी हुई नजर आई और वहां पर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे. भाजपा का कोई गुट नहीं है, भाजपा का एक ही गुट है.

