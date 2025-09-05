ETV Bharat / state

'आपदा आते ही केंद्र को गाली देने लग जाते हैं हिमाचल कांग्रेस नेता, मणिमहेश यात्रा में गैर जिम्मेदार रही सरकार' - JAIRAM THAKUR ON HP GOVT

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रही है.

लोगों से मिलते जयराम ठाकुर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 5:13 PM IST

मंडी: हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर अभी थमा नहीं है. आपदा के जख्मों को भरने में न जाने कितना समय लगेगा. वहीं, आपदा के इस दौर में कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी का दौर जारी है. दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर नए नए आरोप लगा रही हैं. आज कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम सुक्खू ने जयराम और बीजेपी की आलोचना की वहीं, जयराम ठाकुर ने भी बीजेपी पर निशाना साध दिया.

पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि 'कांग्रेस के कुछ नेताओं का यह रवैया बन चुका है कि प्रदेश में अगर आपदा आती है तो इसके लिए केंद्र सरकार को गाली देना शुरू कर देते हैं. ये सब कांग्रेसी नेताओं की साजिश के तहत किया जा रहा है. प्रदेश की कांग्रेस सरकार बार-बार ये कह रही है कि केंद्र से कुछ नहीं मिल रहा, जबकि केंद्र से जो पैसा मिला और मिल रहा है उसे कहां खर्च किया जा रहा है, इसका कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा है. केंद्र सरकार अगर जनता की चुनी हुई है तो प्रदेश सरकार को भी जनता ने ही चुनकर भेजा है. जनता के प्रति सबसे पहला दायित्व प्रदेश सरकार का ही बनता है. आज प्रदेश में हालात ऐसे हैं जहां 500 करोड़ का नुकसान हुआ है वहां सिर्फ एक करोड़ देकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने का कार्य किया जा रहा है. हर बात पर केंद्र को दोष देना उचित नहीं, प्रदेश सरकार को जनता के लिए काम करना चाहिए.'

'अवैध कटान पर सुप्रीम कोर्ट में जबाव दे सरकार'

जयराम ठाकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में अवैध कटान को लेकर जो संज्ञान लिया है. प्रदेश सरकार उस पर अपना जबाव दायर करे और यदि प्रदेश में इस अवैध कटान को लेकर कोई दोषी है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करे. इस बार की आपदा में जंगल के जंगल बहकर आ गए हैं और ऐसे में यह जरूरी है कि प्रदेश सरकार इस बात को लेकर जांच करवाए कि आखिर ये आपदा कहां से आ रही है, ताकि हिमाचल प्रदेश को तबाही से बचाया जा सके.

'मणिमहेश यात्रा में विफल रही सरकार'

जयराम ठाकुर ने कहा कि 'चंबा जिला की मणिमहेश यात्रा के दौरान जो त्रासदी हुई है उसमे प्रदेश सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया है. लोगों को भेजने से लेकर उन्हें सुरक्षित वापिस लाने तक सरकार की कोई योजना नहीं थी. लोग 100 किमी का सफर पैदल तय करके चंबा पहुंचे और अभी भी बहुत से लोग वहां पर फंसे हुए हैं. आपदा बड़ी जरूर है, लेकिन सरकार उसमें अपनी भूमिका निभाने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है.'

