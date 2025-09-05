ETV Bharat / state

मंडी: हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर अभी थमा नहीं है. आपदा के जख्मों को भरने में न जाने कितना समय लगेगा. वहीं, आपदा के इस दौर में कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी का दौर जारी है. दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर नए नए आरोप लगा रही हैं. आज कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम सुक्खू ने जयराम और बीजेपी की आलोचना की वहीं, जयराम ठाकुर ने भी बीजेपी पर निशाना साध दिया.

पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि 'कांग्रेस के कुछ नेताओं का यह रवैया बन चुका है कि प्रदेश में अगर आपदा आती है तो इसके लिए केंद्र सरकार को गाली देना शुरू कर देते हैं. ये सब कांग्रेसी नेताओं की साजिश के तहत किया जा रहा है. प्रदेश की कांग्रेस सरकार बार-बार ये कह रही है कि केंद्र से कुछ नहीं मिल रहा, जबकि केंद्र से जो पैसा मिला और मिल रहा है उसे कहां खर्च किया जा रहा है, इसका कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा है. केंद्र सरकार अगर जनता की चुनी हुई है तो प्रदेश सरकार को भी जनता ने ही चुनकर भेजा है. जनता के प्रति सबसे पहला दायित्व प्रदेश सरकार का ही बनता है. आज प्रदेश में हालात ऐसे हैं जहां 500 करोड़ का नुकसान हुआ है वहां सिर्फ एक करोड़ देकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने का कार्य किया जा रहा है. हर बात पर केंद्र को दोष देना उचित नहीं, प्रदेश सरकार को जनता के लिए काम करना चाहिए.'

'अवैध कटान पर सुप्रीम कोर्ट में जबाव दे सरकार'

जयराम ठाकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में अवैध कटान को लेकर जो संज्ञान लिया है. प्रदेश सरकार उस पर अपना जबाव दायर करे और यदि प्रदेश में इस अवैध कटान को लेकर कोई दोषी है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करे. इस बार की आपदा में जंगल के जंगल बहकर आ गए हैं और ऐसे में यह जरूरी है कि प्रदेश सरकार इस बात को लेकर जांच करवाए कि आखिर ये आपदा कहां से आ रही है, ताकि हिमाचल प्रदेश को तबाही से बचाया जा सके.