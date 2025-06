ETV Bharat / state

"योग फॉर वन अर्थ, वन हेल्थ' थीम के साथ जयपुर में योगाभ्यास का आगाज - 11TH INTERNATIONAL YOGA DAY

Published : June 8, 2025 at 12:54 PM IST

By ETV Bharat Rajasthan Team

जयपुर: योग दिवस से पहले रविवार को जयपुर के बायोडायवर्सिटी पार्क में योगाभ्यास शुरू हुआ. ग्रेटर निगम की ओर से जयपुरवासियों को फिर योगमयी बनाने की मुहिम शुरू की गई. यहां हर आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने एक साथ सूर्य नमस्कार, त्रिकोणासन, भुजंगासन, पर्वतासन जैसे आसान कर अपनी सेहत को बेहतर बनाने की इच्छाशक्ति दर्शाई. साथ ही योग को प्रकृति के साथ जोड़ते बायोडायवर्सिटी पार्क में पौधरोपण भी किया.

महापौर सौम्या गुर्जर ने बताया कि इस वर्ष 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम Yoga for one Earth one health है. इसलिए योग शिविरों को यज्ञ और प्रकृति के साथ भी जोड़ा जा रहा है. विभिन्न योग संस्थाओं के साथ मिलकर योग दिवस से पहले शहर के प्रमुख बायोडायवर्सिटी पार्क में योग शिविर का आगाज किया. शिविर की अगुवाई कर रही महापौर ने बताया कि योग शिविरों में जब तक योगाभ्यास किया जाता है, तब तक अनवरत रूप से यज्ञ भी किया जा रहा है. साथ ही प्रतिभागियों को भी उपहार स्वरूप पौधा वितरण किया जा रहा है. हर घर आंगन में योग पहुंचे हर घर हरा भरा हो, ये सभी का प्रयास है. शिविर में योगाचार्य कुलभूषण बैराठी, प्रीति, सतपाल और योगी मनीष ने योगाभ्यास कराया. इसी कड़ी में 11 जून को विद्याधर नगर के स्मृति पार्क में शिविर होगा.