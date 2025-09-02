ETV Bharat / state

जयपुर: हवामहल से लोकल फॉर वोकल का संदेश, हर दुकान पर लिखेंगे-स्वदेशी उत्पाद उपलब्ध है... - LOCAL FOR VOCAL CAMPAIGN IN JAIPUR

जयपुर के व्यापारी बुधवार से स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने की मुहिम शुरू करेंगे. इसमें लोकल फॉर वोकल का संदेश दिया जाएगा.

Officers preparing for the campaign
अभियान की तैयारी करते पदाधिकारी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 2, 2025 at 7:29 PM IST

2 Min Read

जयपुर : आत्मनिर्भर भारत बनाने के उद्देश्य से जयपुर के व्यापारी स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने की मुहिम शुरू करने जा रहे हैं. लोकल फॉर वोकल का संदेश देते बुधवार को जयपुर के हृदय स्थली कहे जाने वाले हवामहल से व्यापारी यात्रा अभियान की शुरुआत होगी. इसका आगाज केंद्र सरकार में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिंघी करेंगे.

जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने बताया कि जयपुर के सभी व्यापारी ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके दुकान पर स्वदेशी उत्पाद ही बेचे जाएं. इसके लिए व्यापारी यात्रा निकाली जाएगी. भारत आज चरखा से चंद्रयान तक पहुंच गया है. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल फॉर वोकल मुहिम शुरू की ताकि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिले. इससे स्थानीय कारीगरों, उद्यमियों और छोटे व्यापारियों को मजबूती मिलेगी. पैसा बाहर जाने के बजाय देश के शहर और गांव में घूमेगा. इससे रोजगार सृजन होगा और आय बढ़ेगी. ऐसे में लोकल फॉर वोकल के उद्देश्य को लेते जयपुर के हवामहल पर स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने की मुहिम शुरू की जाएगी.

व्यापारी यात्रा अभियान के बारे में बताते पदाधिकारी (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:ट्रंप सरकार के टैरिफ फैसले के खिलाफ जन समस्या निवारण मंच का विरोध, स्वदेशी अपनाने का आह्वान - EFFECT OF TRUMP TERIFF

गोयल ने बताया कि आज देश को मजबूत करने और अधिकाधिक रोजगार देने के लिए जयपुर व्यापार महासंघ पहल कर रहा है. प्रत्येक दुकान पर 'स्वदेशी उत्पाद उपलब्ध है' का स्टीकर लगाया जाएगा. ये संदेश देंगे कि अब से जयपुर के व्यापारी लोकल उत्पाद ही बचेंगे और लोकल उत्पाद ही जीवन में अपनाएंगे. उन्होंने बताया कि हवामहल से इस मुहिम की शुरुआत की जाएगी. इसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिंघी होंगे. देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की शपथ दिलाई जाएगी.

जयपुर व्यापार महासंघ के महामंत्री सुरेश सैनी ने बताया कि महासंघ से जुड़े 50 व्यापार मंडल, व्यापारी और व्यापारियों से डायरेक्ट-इनडायरेक्ट जुड़े करीब 10 लाख लोग मुहिम से जुड़ेंगे. अब भारत विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है. सुई से लेकर फाइटर जेट तक का निर्माण यहां होता है. ऐसे में देशवासी स्वदेशी अपनाएंगे तो यही के लोगों को रोजगार मिलेगा और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा. इसी के अलख जगाने के लिए व्यापारी यात्रा अभियान शुरू किया जा रहा है.

जयपुर : आत्मनिर्भर भारत बनाने के उद्देश्य से जयपुर के व्यापारी स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने की मुहिम शुरू करने जा रहे हैं. लोकल फॉर वोकल का संदेश देते बुधवार को जयपुर के हृदय स्थली कहे जाने वाले हवामहल से व्यापारी यात्रा अभियान की शुरुआत होगी. इसका आगाज केंद्र सरकार में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिंघी करेंगे.

जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने बताया कि जयपुर के सभी व्यापारी ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके दुकान पर स्वदेशी उत्पाद ही बेचे जाएं. इसके लिए व्यापारी यात्रा निकाली जाएगी. भारत आज चरखा से चंद्रयान तक पहुंच गया है. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल फॉर वोकल मुहिम शुरू की ताकि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिले. इससे स्थानीय कारीगरों, उद्यमियों और छोटे व्यापारियों को मजबूती मिलेगी. पैसा बाहर जाने के बजाय देश के शहर और गांव में घूमेगा. इससे रोजगार सृजन होगा और आय बढ़ेगी. ऐसे में लोकल फॉर वोकल के उद्देश्य को लेते जयपुर के हवामहल पर स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने की मुहिम शुरू की जाएगी.

व्यापारी यात्रा अभियान के बारे में बताते पदाधिकारी (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:ट्रंप सरकार के टैरिफ फैसले के खिलाफ जन समस्या निवारण मंच का विरोध, स्वदेशी अपनाने का आह्वान - EFFECT OF TRUMP TERIFF

गोयल ने बताया कि आज देश को मजबूत करने और अधिकाधिक रोजगार देने के लिए जयपुर व्यापार महासंघ पहल कर रहा है. प्रत्येक दुकान पर 'स्वदेशी उत्पाद उपलब्ध है' का स्टीकर लगाया जाएगा. ये संदेश देंगे कि अब से जयपुर के व्यापारी लोकल उत्पाद ही बचेंगे और लोकल उत्पाद ही जीवन में अपनाएंगे. उन्होंने बताया कि हवामहल से इस मुहिम की शुरुआत की जाएगी. इसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिंघी होंगे. देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की शपथ दिलाई जाएगी.

जयपुर व्यापार महासंघ के महामंत्री सुरेश सैनी ने बताया कि महासंघ से जुड़े 50 व्यापार मंडल, व्यापारी और व्यापारियों से डायरेक्ट-इनडायरेक्ट जुड़े करीब 10 लाख लोग मुहिम से जुड़ेंगे. अब भारत विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है. सुई से लेकर फाइटर जेट तक का निर्माण यहां होता है. ऐसे में देशवासी स्वदेशी अपनाएंगे तो यही के लोगों को रोजगार मिलेगा और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा. इसी के अलख जगाने के लिए व्यापारी यात्रा अभियान शुरू किया जा रहा है.

For All Latest Updates

TAGGED:

WILL PROMOTE INDIGENOUS PRODUCTSINTENTION TO MAKE SELFRELIANT INDIAजयपुर व्यापार महासंघ की पहलकल से व्यापारी यात्रा अभियानLOCAL FOR VOCAL CAMPAIGN IN JAIPUR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश विसर्जन करते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, जानें बप्पा के विदाई की विधि और नियम

राहुल गांधी की 'हाइड्रोजन बम' की चेतावनी के बाद BJP ने दो वोटर आईडी को लेकर पवन खेड़ा पर निशाना साधा

शारदीय नवरात्रि में हाथी पर सवार होकर आ रहीं मां दुर्गा, जानें शुभ या अशुभ संकेत

रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, इन वेतन खाता धारकों को मिलेगा 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.