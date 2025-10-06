ETV Bharat / state

SMS अस्पताल अग्निकांड : दवा लेने आए, दर्द लेकर गए, निशाने पर अस्पताल के इंतजाम

SMS अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में आग को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप.

condition of the ward after the fire incident
आग की घटना के बाद वार्ड के हाल (ETV Bharat Jaipur)
Published : October 6, 2025 at 9:54 AM IST

4 Min Read
जयपुर: प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बाहर का दृश्य किसी त्रासदी से कम नहीं था. जिनके अपने जिंदा बच निकले, वे उन्हें संभालने में लगे थे. जिनके नहीं बचे, उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे. सर्वेश और दिलीप के परिजन बदहवास हालत में एक-दूसरे से लिपटकर रो रहे थे. दिलीप की मां अपने बेटे के नाम पर विलाप कर रही थी तो सर्वेश के परिजन बार-बार यही कह रहे थे कि 'डेड बॉडी तो दिला दो'. धुएं और अफरा-तफरी के बीच इन परिवारों का दर्द अस्पताल की दीवारों से टकराकर जैसे गूंजता रहा. वहां मौजूद लोगों के लिए ये हादसा सिर्फ आग नहीं, बल्कि मानवता की लाचारी का मंजर बन गया, जहां जिंदगी और मौत के बीच की दूरी बस कुछ सांसों की रह गई थी.

मरीजों को बेड सहित सड़क तक ले भागे: राजधानी के एसएमएस हॉस्पिटल में रविवार देर रात दिल दहला देने वाले हादसा हुआ. ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर बने आईसीयू वार्ड में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई. इसने कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके को धुएं से भर दिया. हादसे के वक्त ICU में करीब 24 मरीज भर्ती थे. आग की लपटें उठते ही अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई. तिमारदार अपने मरीजों को बेड सहित सड़क तक ले भागे. इस हादसे में दम घुटने से आधा दर्जन से अधिक मरीजों की मौत हो गई. कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है.

अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

झगड़े की सूचना पर पहुंचे कांस्टेबल हरिमोहन ने बचाई जान: हादसे में कांस्टेबल हरिमोहन कुछ मरीजों के लिए मसीहा बनकर आए. उन्होंने बताया कि इमरजेंसी में किसी स्टाफ के साथ झगड़े की सूचना पर वे पहुंचे थे, उसी वक्त ये हादसा हो गया. दूसरी मंजिल पर दो ICU हैं. एक ट्रॉमा ICU और एक सेमी ICU. तब करीब 12 मरीज भर्ती थे. ट्रॉमा ICU में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ. इससे आग भड़क उठी और जहरीला धुआं फैल गया. ज्यादातर मरीज बेहोशी की हालत में थे, इसलिए बाहर निकल नहीं पाए. कुछ लोग नीचे की ओर भाग रहे थे. नर्सिंग स्टाफ और वार्ड बॉय के साथ बिना देर किए मरीजों को ट्रॉलियों और बेड सहित नीचे पहुंचाना शुरू किया. धुएं की वजह से उनकी हालत खराब हो गई और उन्हें भी ट्रीटमेंट लेना पड़ा.

beds in the ward after the accident
हादसे के बाद वार्ड में बेड (ETV Bharat Jaipur)

अस्पताल प्रशासन का रवैया खराब: आईसीयू के जले बेड और इक्विपमेंट हादसे की भयावहता स्पष्ट रूप से दर्शा रहे थे. मृतकों के परिजनों ने प्रशासन की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि शॉर्ट सर्किट की सूचना दी गई थी, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया. बार-बार कहने के बावजूद कोई जांच नहीं की गई. लापरवाही बरती गई. इस वजह से ही हादसा हुआ. मृतक सर्वेश के परिजनों ने कहा कि उनके साथ अस्पताल और पुलिस प्रशासन का रवैया खराब रहा. उनका अपना इस हादसे में मरा है और अब शव भी नहीं दे रहे. मृतक दिलीप के परिजनों ने कहा कि वो महज एक दिन बाद डिस्चार्ज होने वाला था, लेकिन अब उसका शव यहां से ले जाना पड़ेगा.

smoke in sms hospital
धुंआ ही धुंआ (ETV Bharat Jaipur)

दमकल की 10 गाड़ियां और दो घंटे की मशक्कत :सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 10 गाड़ियां और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका. इस दौरान मुख्य भवन और आसपास के वार्डों को खाली कराया गया. सभी मरीजों को फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है. हादसे के कारणों की जांच के लिए एफएसएल टीम मौके पर पहुंची. ये हादसा SMS अस्पताल जैसे प्रदेश के सबसे बड़े चिकित्सा इकाई में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है. इस घटना के बाद पूरे अस्पताल परिसर में फायर सेफ्टी सिस्टम की जांच भी शुरू कर दी गई है.

Family members crying outside the hospital
अस्पताल के बाहर बिलखते परिजन (ETV Bharat Jaipur)

SMS अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में आगHOSPITAL ACCUSED OF NEGLIGENCECONSTABLE HARIMOHAN SAVED LIFEFIRE WAS EXTINGUISHED IN TWO HOURSMASSIVE FIRE AT SMS HOSPITAL

